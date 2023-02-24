طريقة عمل شاورما الفراخ السوري زي المحلات.. «سهلة وسريعة ومش مكلفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات المنازل عن أفضل طريقة عمل شاورما الفراخ السوري زي المحلات، بدلًا من الشراء من الخارج، لضمان جودتها ومذاقها المختلف، فضلًا عن توفير التكلفة، إذ تنجح السيدات في تحضيرها بكميات كبيرة، وبتكاليف أقل.

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري زي المحلات

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل شاورما الفراخ السوري زي المحلات، في خطوات بسيطة وسريعة، على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

مقادير شاورما الفراخ السوري

كيلو ونصف صدور فراخ

قطعة ليه

2 ملعقة قرفة

2 ملعقة بابريكا

½ ملعقة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

ملعقة كبابة صيني

ملعقة سماق

ملح وفلفل أسود

½ كوب زبادي

زيت

كوب بقدونس مفروم

2 بصل أحمر مقطع

3 طماطم مكعبات

2 بصلة كبيرة

لعمل مخلل الخيار

كيلو خيار شرائح

4 فصوص ثوم

كوب خل

3 كوب ماء

2 ملعقة ملح

3 ملعقة سكر

لعمل الثومية

4 معالق كبيرة نشا

كوب ونصف ماء

3 فص ثوم

2 ملعقة عصير ليمون

½ كوب زيت

½ كوب زبادي

ملح

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري زي المحلات

-احضري وعاء عميق، وضعي فيها صدور الدجاج المقطعة، وضيفي عليها كل التوابل وهي الملح والفلفل الأسود والزيت والزبادي، وجميع البهارات والتوابل.

- تقلب صدور الدجاج جيدا حتى تتغطي كل قطع الدجاج وتترك في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

-على نار متوسطة، توضع الطاسة وتترك للتسخن جيدا.

- ضيفي الزيت في الطاسة، ثم الفراخ المتبلة بالتدريج مع مراعاة عدم التقليب.

-ضيفي فيما بعد الطماطم وخلطة البصل والبقدونس وتقلب.

- قدمي الشاورما مع الثومية والخيار المخلل، والأرز البسمتي أو البطاطس.