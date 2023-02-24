رد فعل زوجة الدكتور محمد الإمبابي بعد وفاته المفاجئة.. «موته صدم الجميع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أُعلن خبر وفاة الدكتور محمد الإمبابي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، والذي يُعد واحدًا من أشهر الأطباء المعروفين بمجاله، إذ نعاه الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق عبر صفحته قائلًا: «الموت المفاجئ يضرب من جديد صفوة أطباء الوطن الدكتور الإمبابي الطيب الخلوق رحل فجأة».

كيف نعت زوجة الطبيب ونجله الفقيد

ربما لم تقو السيدة مروة لطفي، زوجة الراحل الدكتور محمد الإمبابي، على كتابة وسرد كلمات الوداع، والنعي، إذ اكتفت بوضع صورته على حسابها الشخصي بموقع «الفيس بوك» عقب ساعات من منشورات ساخرة نشرتها وشاركتها معه، لتتحول التعليقات الساخرة إلى دفتر عزاء، ونعي في غضون ساعات.

وبكلمات مؤثرة دونها نجل الفقيد، عمر الإمبابي، على خبر رحيله، قائلًا: «هتوحشني يا صاحبي وأخويا وأبويا وكل حاجة في حياتي ضهري اتكسر من بعدك، سمعتك الطيبة والناس أد إيه بتتكلم عنك عمرك ما زعلت حد على طول واقف جمب كل الناس، سيرتك علي كل لسان بالخير، بس أنت في مكان أحسن بكتير والناس كلها كانت موجودة جنبك انهاردة يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يا حبيبي».

الأصدقاء ينعون الطبيب الراحل

ونعى أحد الأصدقاء الدكتور الراحل: «والله نزل علي الخبر كالصاعقة فقدان الصديق الجدع صاحب القلب الطيب دكتور محمد الإمبابي رحمك الله يا غالي وصبرنا وأولادك وأحبابك على الفراق.. أشهد الله إني لم أر منك غير الخير فكنت نعم الأخ والصديق »، وتابع آخر: «إنا لله وإنا إليه راجعون أخي وصديق العمر الدكتور محمد الإمبابي في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنة».

سبب وفاة الدكتور محمد الإمبابي؟

أكد صديقه سمير يوسف، أن الوفاة كان مفاجئة، إذ لم يعان «الإمبابي» من أي أمراض صحية، وفقًا لما ذكره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من هو الدكتور محمد الإمبابي

درس الطب يبكلية الطب جامعة القاهرة

طبيب جلدية وأمراض ذكورة.

واحد من أشهر أطباء أمراض الذكورة في مصر

درس في كلية الطب بـ« UNAM»

توفى بشكل مفاجئ دون أسباب مرضية أو صحية.

لديه ابنان سلمى ومحمد الإمبابي.

الجدير بالذكر أن أسرة الراحل، أعلنت أن العزاء غدًا، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.