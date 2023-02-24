أول ظهور لـ خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة ردا على أنباء وفاته.. «صورة مع زوجته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت أسرة خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة، الأنباء خلال الساعات الماضية، بعدما تداول العديد من الرواد أخبار وشائعات تفيد بوفاة خالد مقداد، والتي تضج بمواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، لتتردد في الساعات الأخيرة من مساء أمس، الخميس، أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفيد بوفاته، ما دفع الكثير للبحث عن الحقيقة.

أول ظهور لـ خالد مقداد مالك طيور الجنة رداً على أنباء وفاته

وفي الظهور الأول له، نشرت مروة حماد، زوجة خالد مقداد، عددا من القصص عبر خاصية الـ«استوري» عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة مقاطع تجمعها بالأخير، خلال تواجدهما بمطار الأردن، قائلة: «مساء الخير يسعد مساك، دي أجواء رحلة العودة من الكويت ووصلنا مطار الملكة علياء بالأردن، ما شعورك بعد الرحلات والسفر».

وعلى الفور رد «مقداد» على زوجته، متحدثًا عن تجاربه مع السفر من بلد لبلد آخر، خاصة إن في كل بلد أصدقاء وأقارب: «شعور الوداع مزعج، رغم بيكون فيه شعور استقبال من الجهة الأخرى عظيم».

وطلبت مروة حماد، زوجة خالد مقداد، منه أن يقدم عدة نصائح مجتمعية وتربوية، ليرد الأخير عن ضرورة التحلي بمراعاة شعور الآخرين: «أنا مش مع جملة اللي في قلبي على لساني، لأ لازم نراعي شعور اللي قدامنا وإحنا بنتكلم، لأن دي مش طيبة».

أسرة خالد مقداد تتجاهل الشائعات

وعلى الرغم من الأخبار والشائعات التي انتشرت، فأن الأسرة تلتزم الصمت ولم تخرج للحديث عن الأمر، وظلت الزوجة والأبناء يباشرون تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت الزوجة دعاء عبر حسابها على «إنستجرام» تحث الأبناء على بر الآباء، قائلة: «اليوم روحنا عطيت لأختي أغراض علشان رمضان، ربنا يعافي المرضى ويرحم الأموات، طبعًا كنا في مشوار عند الوالد والوالدة، الناس بتستغرب وأنا بقول بابا وماما وأنا بهالعمر، الله يحفظكم أهلكم، شوفوا دائمًا لازم يكون في حرص على دورهم وعلى المتابعة معهم، حتى لو كان كل مرة بتروحوا تسمعوا نفس الكلام والقصص، لازم بر الوالدين والسؤال عن حاجتهم، لما يتناقشوا معكوا لا تجادلوا».