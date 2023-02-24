ابنة تامر حسني تؤدي مناسك العمرة مع والدتها لأول مرة.. «زي القمر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من خلال بعض الفيديوهات عبر خاصية «الاستوري» ظهرت تاليا ابنة تامر حسني وهي تؤدي مناسك العمرة مع والدتها بسمة بوسيل، والتي شاركت متابعيها الصور والمقاطع القصيرة من أمام الكعبة وعدة أماكن أخرى في السعودية، ومعها إحدى صديقاتها، كما ارتدت «تاليا» الحجاب لأول مرة وظهرت سعادة «بسمة» بها قائلة:«ايه القمر دا»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ابنة تامر حسني

ظهرت بعض مقاطع الفيديو القصيرة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لابنة تامر حسني الكبرى تاليا، وهي تؤدي مناسك العمرة وتلك الفيديوهات نشرتها والدتها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، كانت تاليا في مقاطع الفيديو ترتدي الحجاب وتوثق والدتها لحظات أداء العمرة معها هي وصديقتها، وخارج الحرم وثقت بسمة بوسيل لحظات أخرى لشراء ملابس من أحد المولات وتجربة القهوة.

بسمة بوسيل وتامر حسني يؤديان مناسك العمرة

قبل سفرها مع ابنتها تاليا لأداء العمرة، ظهرت بسمة بوسيل وزوجها تامر حسني وهما يؤديان المناسك من الحرم المكي ونشرت الصورة عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك».

أما تاليا التي لم تكن تظهر إلا نادراً أصبح لها الكثير من المواقف اللطيفة والصور مع والدها، كما أنها تحضر بعض حفلاته وتفاجئه فيها، لكنها مؤخراً ظهرت للجمهور من الحرم المكي وبعد رؤيتها بشكلها الجديد بالحجاب أظهرت والدتها إعجابها بها قائلة: «أقول إيه للقمر دا».