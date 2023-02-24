الامارات | اكتشاف 22 مقبرة أثرية في جنوب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة برشلونة مجموعة من المقابر تعود إلى العصور الفارسية والرومانية والبيزنطية في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وأوضح المجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية في بيان أن المقابر المكتشفة، ثلاث منها من الحجر الجيري تعود إلى العصر الروماني، وثلاث مقابر أخرى فردية ترجع للعصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي، عثر عليها أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الجبانة العليا.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن أعمال حفائر هذا الموسم أسفرت عن نتائج هامة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وهو ما سوف يتم العمل على دراسته والكشف عنه خلال الفترة القادمة مع استكمال أعمال الحفائر بالموقع، الأمر الذي من شأنه كشف النقاب عن كثير من أسرار هذا الموقع الهام في مصر القديمة.

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي الدكتور عادل عكاشة إن المقابر المكتشفة من العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري، وكانت في الغالب مقبية وعثر عليها مهدمة إلى مستوى الأساسات وهي غير منقوشة وعثر بإحداها على تابوت في مكانه الأصلي من دون غطاء، أما مقابر العصر القبطي فهي عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض، جرى بناء الجزء العلوي منها ناحية الشرق، وعثر بجانبها على بعض الأواني الفخارية والمسارج.