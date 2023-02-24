الامارات | يوجا الوجه لتبدو أصغر سنًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نحن جميعًا مهتمون جدًا باللياقة البدنية، فنحن جميعًا نذهب إلى الصالة الرياضية أو نمارس اليوجا أو أي شكل آخر من التمارين للحفاظ على شكل أجسامنا ولكن في معظم الأوقات ننسى جزءًا كبيرًا جدًا يحتاج أيضًا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتنغيم وهذا هو وجهنا.

هناك 42 عضلة فردية على وجهنا مسؤولة عن تعابير وجهنا، والطريقة التي نبتسم بها وننظر إليها. لذلك، من المهم جدًا الحفاظ على كل هذه العضلات متناسقة بحيث تبدو دائمًا شابة وتبطئ عملية الشيخوخة كما ذكر في صحيفة "غولف تو دي".

يوجا الوجه هي أحدث صيحة يدرسها الكثير من الناس ويتحدثون عنها.

إن ممارسة يوجا الوجه جيدة مثل القيام بالبوتوكس إذا تم القيام بشكل صحيح وبانتظام. والنتائج ليست فورية لكنها فعالة للغاية وطويلة الأمد.

ويمكنك القيام به في أي مكان وفي أي وقت.

مجموعة يوجا الوجه والتي تعمل على تنغيم عضلات وجهك وإرخائها.