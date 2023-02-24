الامارات | يوصي العلماء بإنهاء استخدام الأقفاص لتربية الدجاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى علماء في الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء الثلاثاء بإنهاء استخدام الأقفاص لتربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض من أجل تحسين رفاهية الحيوانات.

أوصى التقييمان العلميان أيضًا بإنهاء ممارسة التشويه والقيود على الأعلاف، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول كيفية تحسين الهياكل لإيواء الدجاج.

وقد طلبت المفوضية الأوروبية الدراسات لتوفير أساس علمي لدعم الجهود المبذولة لجعل إنتاج الغذاء صديقًا للبيئة وصحيًا، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لتشريعات رعاية الحيوانات في الاتحاد الأوروبي.

تتضمن توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية (EFSA) تقليل الكثافة التي يتم إيواء الدجاج فيها، والسماح لهم بالوصول إلى الخارج وتقليل مستويات الضوضاء.