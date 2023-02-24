كل ما تريد معرفته عن الدجاج الأسود وبيضه.. رئيس حدائق الحيوان يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لبيض أسود ودجاج أشد سوادًا، وبين حيرة كبيرة هل يوجد دجاج لونه هكذا بالفعل أم لا، نقدم لكم من خلال «هُن»، كل ما تريد معرفته عن الدجاج الأسود وبيضه بحسب محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية، لحدائق الحيوان في مصر.

حقيقة وجود الدجاج والبيض الأسود

لقيت المنشورات تفاعلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب كثيرون عن ذهولهم بوجود هذا الدجاج وبيضه الأسود، ولذلك رد محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية، لحدائق الحيوان في مصر، إن هذه المنشورات مضلّلة، إذ أن الدجاج الأسود غير موجود أو منتشر بمصر، وبيض الدجاج الأسود موجود فقط في الصور، فإن الدجاج بجميع أنواعه الحالية لا يضع بيضًا أسودًا، إذ أكد على أن بيضه عادي كغيره من الدجاج وهو أقرب إلى الكريمي وفق ما نقلت عنه، وكالة «فرنس برس».

وأوضح «رجائي»، أن الدجاج الأسود يعود أصله إلى مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، ولا وجود للبيض الأسود، إذ يعرض مثال طائر الإيمو الأسترالي إن بيضه أقرب إلى السواد، ولكنّه ليس أسودًا، وبه مسحة من اللون الأخضر الداكن، كما أعطى أيضًا مثالا لطيور بط كايوجا، شارحًا أن بيض هذا النوع لونه قريب من الأسود لكنه يتحول إلى الأبيض بعد فترة من الوقت.

معلومات عن الدجاج الأسود

نقدم لكم معلومات عن الدجاج الأسود، بحسب وكالة فرنس برس، وموقع «The Kitchine»، و«Nature of home»، الخاص بالمنزل:

- هو دجاج إندونيسي.

- معروف باسم الدجاج الأسود «السيماني».

- ينتشر في الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

- لا يوجد في متجر البقالة.

- أغرب وأغلى وأندر أنواع الدجاج في العالم.

- ذا ريش أبيض حريري وجلد أسود.

- لون لحم الدجاج نفسه رمادى مزرق غامق أو حتى أسود.

- عظام الدجاج نفسه أسود أيضًا.

- يتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلو جرامات.

- طعم اللحم لا يختلف بطبيعته.

- يحتوي لحمه على نسبة قليلة من الدهون.

- الاختلاف الوحيد من طريقة تربية الطيور.