فصل مذيعة من التليفزيون الكندي بسبب لون شعرها.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار 35 عامًا اعتادت المذيعة الأجنبية «Lisa La Flamme»، أن تتوجه لبرنامجها في القناة الإخبارية «CTV» الكندية، لتقديم النشرة الإخبارية للشؤون الوطنية، وبمرور السنوات أصبحت من كبرى مذيعات الأخبار والمحررات في المحطة، وكانت تظهر دومًا بشعرها البني منذ الصغر، لكن لكبر السن، لم يعد شعرها بنفس اللون، فأصبح باللون الأبيض ممزوجًا بالرمادي، وتركته كما هو لكبر السن، ولكنها تفاجأت بحادثة صادمة من نوعها، إذ تخلت عنها القناة لتغير لون شعرها.

قرار إقالة «ليزا»

يصاحب تغيرات السن الكثير من العوامل الجسدية، فلون شعر المذيعة الأبيض أمر طبيعي في التغيرات الهرمونية، لكن ذلك ما كان السبب الذي تمت إقالتها على إثره، وطُلب منها أن يكون ذلك السبب في سرية تامة، وفي مقطع فيديو نشرته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت «ليزا»، إنها تمت إقالتها، وإنها تشعر بالصدمة والحزن، لإنهاء مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ، وعبرت قائلة: «شعرت بالحزن الشديد، نعم أنا في سن الثامنة والخمسين، ولكن مازال لدي المزيد من الوقت لسرد المزيد من القصص التي تفيد الجميع في اليومية، مازلت أريد أن أقدم الأخبار للأشخاص الذين وضعوا ثقتهم بي».

ونشرت القناة تصريحات، بحسب «كارين موسيس، نائبة الرئيس الأولى، لتطوير المحتوى في القناة»، كانت كالتالي: «تمت إقالة المذيعة ليزا، كل الشكر لها لالتزامها الراسخ بتقديم القصص الأكثر أهمية للكنديين كجزء من فريق الأخبار الكندي الرائد، إذ أنها وجهت للمشاهدين الأخبار ببراعة خلال الأوقات المضطربة والاحتفالات، ولا نتمنى لها سوى الأفضل وهي تبدأ فصلاً جديدًا في حياتها الآن»، ولم توضح بشكل صريح سبب الفصل، على الرغم من أن الشركة أدرجت أن تغيير عادات المشاهد جزء من قرارها التجاري بإقالة المذيعة.

لون الشعر سببًا للفصل

وبرغم ذلك انتشر الجدل بعد أن ذكرت صحيفة «The Globe and Mail»، أن رئيس قناة CTV News، «مايكل ميلينج»، كان قد أثار تساؤلات حول شعر ليزا، في اجتماع سأل فيه من وافق على قرار السماح للون شعرها بالتحول إلى اللون الرمادي، وذلك حسبما ورد في المنشور من أحد المسؤولين في القناة.

وأثار سبب رحيلها دعمًا من شركات عديدة مثل «Wendy's»، التي نشرت صور لمسنة ذات شعر رمادي مصاحبة بتعليق أن النجمة هي النجمة، بغض النظر عن لون الشعر، وشركة «Dove» التي نشرت اثنين من الرموز التعبيرية لامرأة ذات شعر رمادي، مضيفة تعليق أن: «العمر جميل، ويجب أن تكون المرأة قادرة على القيام بالعمل بشروطها الخاصة، دون أي عواقب»، وكلاهما قام بتغيير شعاراتهما مؤقتًا إلى عناصر رمادية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالشيخوخة لدى النساء.

رد فعل الشركة

استجابت قناة CTV لرد الفعل العنيف، إذ شاركت قصة حول تفاعل مستخدمي العلامات التجارية، وجاء المنشور بعنوان «في أعقاب خروج ليزا»، وأضافت أن الشركة تجري مراجعة لمعالجة المخاوف التي أثيرت فيما يتعلق ببيئة العمل في غرفة الأخبار، وأن أية تغييرات ضرورية تتضح سيتم تنفيذها بسرعة لضمان مكان عمل موحد ومحترم، وأكملت أن رئيس القناة ميلينج، وُضِع في إجازة سارية المفعول فورًا، وأشارت إلى أن على الجمهور انتظار نتيجة مراجعة شروط العمل الجاري.