كيف ومتى تحصل السيدات اللاتي أنجبن طفلين فقط على 50 ألف جنيه؟.. تفاصيل مقترح برلماني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يقف دور الدولة على التوعية بالاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، من خلال الحملات الإعلانية أو الترويجية، إلا أن الأمر انتقل من مجرد «توعية» لتشجيع حي من خلال الحوافز المادية للأسر والسيدات، لدفعهم بالاكتفاء بطفلين من أجل حياة كريمة.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج مالي، سيخصص للسيدات اللواتي سيلتزمن بإنجاب طفلين، تحصل عليه عندما تصل لسن معين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي، بإن الحافز المالي للسيدات، مرتبط بالتشجيع على تنظيم الأسرة الفترة المقبلة.

مقترح بحافز مادي للسيدات

ومن شأنها، أيدت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أنها قدمت مقترحًا برلمانيًا بشأن هذا الأمر، ويجري ترجمته على أرض الواقع، الذي من شأنه تخصيص حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حالة عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 أفراد، مع الاشتراط عدم الإنجاب لمدة 10 أعوام، وفي حالة عدم تنفيذه يتم سحبه منها، وعدم تقديمه إليها مرة أخرى.

وعلى الفور بدأ البحث عن تفاصيل المقترح، وشروطه، والفئات المعنية به.

س. وج عن تفاصيل تخصيص حافز سنوي للملتزمات بإنجاب طفلين

في هذا الصدد، وكشفت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لـ «هُن»، تفاصيل المقترح، على النحو التالي:

كيف تحصل السيدات على الحافز المادي 50 ألف جنيه؟

أكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الحافز المادي المُقدر بـ50 ألف جنيه، هو حافز إيجابي في صورة بوليصة تأمين، أو قيمة «المبلغ» للأسرة التي حققت شرط إنجاب طفلين فقط، أو 3 بحد أقصى، واكتفت بهم.

متى تأخذ المرأة الحافز المادي 50 ألف جنيه؟

وعن التوقيت الأنسب للحصول على الحافز المادي، ردت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: «بتاخده عند وصول المرأة لسن الخمسين مثلا، لأنه حافز مادي مؤجل».

هل هناك حوافز غير مؤجلة بخلاف الحافز المادي المؤجل لسن الخمسين؟

نعم هناك حوافز أخرى غير مؤجلة للسيدات أيضًا بخلاف الحافز المادي.

ما هي الحوافز غير المؤجلة؟

امتيازات في اشتراكات المواصلات والنوادي ووسائل الترفيه، بعيدًا عن الأساسيات التي يكفلها الدستور.

هل الأمر يسير على جميع السيدات، أم يقتصر على السيدات مُستقبلًا؟

الأمر يسير على السيدات التي اكتفت بإنجاب طفلين، أو 3 أطفال بحد أقصى، سواء من قبل أو مستقبلًا.

لماذا تم اللجوء للحوافز المادية؟

لأن التوعية وحدها غير كافية، لازم تشريعات وكمان حوافز للتشجيع.