هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج والأب؟.. التأمينات تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات كبيرة من قبل السيدات، حول الأمور الخاصة باستحقاق المعاش للأرامل بعد وفاة الزوج والسند، وهل يجوز لها الجمع بين معاش الأب والزوج؟، الذي بات الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحور حديث البعض داخل بيئة العمل أو في نطاق حياتهم اليومية، فضلا عن كونه من أكثر الأئسلة التي يمكن ترديدها في المواصلات العامة أيضا.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، الرد على تساؤلات السيدات حول هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج والأب، وفق موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج والأب؟

وأجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على تساؤل هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج والاب؟ مؤكدا أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات، شروط حصول المرأة الأرملة على المعاش ومتى يحق لها الحصول على معاش زوجها المتوفى، كالتالي: «تستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

معاش المرأة الأرملة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه عند وفاة الزوج المؤمن علىه أو الشخص صاحب المعاش، يحق للمستحقين عنه تقاضي معاشه، وذلك وفقًا لنصيب كل واحد فيهم كما أقره قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يحق له تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة إلى أن المستحقين يقصد بهم كلا من «الأرملة، البنات، الأبناء، الوالدين والإخوة والأخوات، كما تحصل الأرملة على 3/4 المعاش بنسبة 75%».

- وفي حالة إذا أرملة ولديها ولد واحد أو أكثر، فيمكنها الحصول على نصف معاش زوجها المتوفي، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

وتحدث محمد سعودي، رئيس صندوق التأمينات العاملين بالحكومة، أن هناك ما يسمى ترتيب أولويات استحقاق، إذ قال في أحد البرامج التلفزيونية: «في القانون 79 بالفعل في الوقت الحالي إن إحنا حافظنا على جميع المكتسبات في القوانين السابقة، يمكن للمرأة والزوجة التي تستحق معاش عن نفسها وترملت وحصلت معاش عن زوجها، والذين هم أقل من نصيبها في معاشها عن والدها، فيحق لها الحصول على معاش الأب، الدخل والمعاش عن الزوج أو الزوجة بدون حدود».

في حالة كان معاش الأب نصيب المرأة فيه قيمته أكبر من قيمة دخلها أو معاشها تأخذ الفرق بين الإثنين، بحيث يتم توصيلها لأكبر معاش ممكن، بجانب القانون الخاص بذوي الإعاقة الذي سمح بين المعاشات والدخل، فأي مكتسبات في القوانين السابقة يتم المحافظة عليها والتحسين في الأوضاع الحالية».