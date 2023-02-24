الارشيف / لايف ستايل

الامارات | «جثة» بيكاسو بـ 45 ألف يورو

0 نشر
د ب أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «جثة» بيكاسو بـ 45 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت نسخة طبق الأصل شديدة الواقعية لـ «جثة» بيكاسو، يظهر فيها مرتديا القميص المخطط باللونين الأزرق والأبيض المعتاد ومسجى على شاهد قبر، موجة واسعة من الجدل على نطاق واسع.
ويحمل التمثال الذي نحته الفنان الإسباني يوجينو ميرينو عنوان (هنا توفي بيكاسو)، وهو إدانة لاستغلال مظهر الفنان لأغراض تجارية وسياحية، خاصة في مدينة ملقا، مسقط رأس بيكاسو.
وذكرت صحيفة «إل باييس» أن طوابير طويلة من رواد المعرض وقفت أمام العمل، المعروض للبيع مقابل 45 ألف يورو.
 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا