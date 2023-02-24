باقي كام يوم على رمضان؟.. اعرفي طرق التخزين الصحيحة للطعام

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، يفضل معظم السيدات تخزين أنواع الطعام المختلف، إذ أنها من العادات المصرية الشهيرة لتوفير الوقت عند إعداد وجبات الإفطار في الصيام، لذلك يتساءلن باقي كام يوم على رمضان؟ والطرق الصحيحة للتخزين، وهو ما يرصده «هُن»، في السطور التالية بحسب ما كشفه الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المعروض على شاشة قناة «سي بي سي».

باقي كام يوم على رمضان؟

وأجابت الحسابات الفلكية، على تساؤل باقي كام يوم على رمضان؟، حيث أنه من المقرر أن يكون في 23 مارس المقبل، وسيجرى إعلانه من دار الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر رمضان.

قدم «مجدي نزيه»، نصائح لتخزين الأطعمة، مؤكدا أه يجب الأخذ بها عند التخزين داخل الثلاجة، خاصةً الأطعمة التي يحتاجها الأسرة في رمضان، من المكرونة المسلوقة والأرز.

نصائح تخزين الأطعمة

وجاءت نصائح «نزيه» في ظل تساؤل السيدات باقي كام يوم على رمضان؟ وعن طرق التخزين الصحيحة للطعام، كالتالي:

- يجب وضع الأطعمة عند تخزينها داخل عبوات مصنعة إما من البلاستيك ذات الجودة العالية المضمونة.

- يمكن التخزين في عبوات من «الإستانلس»، وهذه العبوات تضمن حفظ الطعام لفترة طويلة.

- التخزين في الزجاج البايركس، لكن هذا لا يتوافق مع الكام اليوم الباقيين على رمضان، لأن شرط حفظ الطعام في هذه العبوات أن يتم حفظه لمدة 3 أيام كحد أقصى.

تخزين أنواع مختلفة

من جانبها قدمت مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، نصائح عند التخزين، في ظل تساؤل السيدات عن باقي كام يوم على رمضان؟ وأن يجب أولًا غسل اليدين قبل لمس الأطعمة وتخزينها، ونصحت بخطوات عند تخزين أنواع مختلفة من الأطعمة، كالتالي:

لتخزين الخضراوات:

- اغسلي أوراق الخضراوات.

- ضعي أوراقها في طبق مملوء بالماء.

- ضعيها في مصفاة حتى تجف؛ لأن تصفيتها على مرة واحدة في مصفاة سيؤدي إلى نزول الأتربة منها.

- ‏ضعيها على منشفة ورقية لتجفيف الأوراق.

- ضعيها في الفريزر حتى وقت الاستخدام.

لتخزين اللحوم:

- في البداية اختاري أكياس محكمة الغلق، حتى لا تفسد منها اللحوم.

- تخلصي من كل السوائل والدماء الموجودة.

- قطعي اللحوم جيدًا، ثم تحفظ على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة.

- تقطع اللحمة وتقسم، وتترك خارج الثلاجة مدة من 4 – 6 ساعات.

- قطعي اللحوم لقطع صغيرة في الأكياس المحكمة الغلق قبل حفظها.

- استخدامي أماكن منفصلة للحوم داخل الفريزر، ابعديها جيدًا عن مواد الخضار، أو الفواكه، وبواقي الأطعمة.

- لا تقلقي إذ أن اللحم البقري يُحفظ في الثاجة من 4 إلى 12 شهراً فى الفريزر، واللحم المفروم من 3- 4 أشهر فى الفريزر، ولحم الضأن فى الثلاجة من 8 إلى 12 شهرًا.

لتخزين البيض:

أما بشأن حفظ البيض، أنه يُفضل وضعه داخل أدراج الثلاجة وليست بابها.