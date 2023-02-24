إتيكيت حضور الجامعة والمحاضرات.. «ارتدي الملابس المناسبة واجعلي الهاتف صامتًا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية المختلفة، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بالتواجد في الجامعة، ويجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» إتيكيت حضور المحاضرات ودخول الجامعة، بحسب الكتاب المترجم «إتيكيت الهوانم»، لفلورنس هارتلي المتخصص في إتيكيت النساء، والتي خصصت أعماله في شئون النساء.

إتيكيت الجامعة

- يجب عند الذهاب إلى الجامعة أو حضور المحاضرات والدورات التدريبية ارتداء الملابس المناسبة ويمكن ارتداء الملابس الكاجوال العملية.

- يجب التحدث بصوت منخفض أثناء وجودك في الحرم الجامعي.

- يجب اللجوء إلى أمن الجامعة أو الكلية عند تعرضك لأي استفسار.

إتيكيت حضور المحاضرات

- ‏من الإتيكيت عليكِ الحضور قبل البدء بحوالي عشر دقائق.

- ‏إذا اضطررتِ الى الحضور متأخرة لظرف، عليكِ الاستئذان قبل دخول القاعة، وبهدوء، دون التسبب في الازعاج للآخرين.

- يمنع تمامًا تناول الأطعمة والمشروبات داخل القاعة، إلا إذا سمح المحاضر بهذا.

- في حال عدم وضوح فقرة معينة فيمكنك الانتظار إلى نهاية الشرح، ‏وعند الإذن لكِ عليك عرض ما لديك من استفسارات.

- إذا كان هناك تقييم للمحاضرة أو الدورة، عليك كتابته بدقة وحيادية، وعليكِ شكر المحاضر في كل الأحوال.

استخدام الهاتف المحمول أثناء المحاضرة

- يمنع استخدام الهاتف، ويفضل إبقائه على الوضع الصامت.

- ‏عليكِ الاستماع بصمت وعدم مقاطعة الشرح دون استئذان.

- من الإتيكيت عند استخدام الهاتف المحمول يوجد قواعد يفضل اتباعها، فعليك إبقاء الهاتف على الوضع الصامت أو إغلاقه خلال المحاضرة.

- في حالة الاضطرار للرد علي مكالمة أو إجراء مكالمة يجب الاستئذان والابتعاد عن مكان المحاضرة.

‏- يجب عدم التحدث في الهاتف بصوت مرتفع، ويفضل إذا اتصلَت بكِ إحدى صديقاتك ولم تتمكنِ من الرد أن لا تردي لاحقًا برسالة، ولكن عليكِ الاتصال احتراما لها.