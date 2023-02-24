كيف تنجو من الموت أثناء الزلزال؟.. مواطن تركي يخترع خزينة لإنقاذ البشرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مخاوف كثيرة انتشرت بين الجميع جراء الزلزال المدمر، ومازالت مشاهد أنقاض المباني التي دمرها الزلزال تسيطر على أذهان الجميع، ويحاول البعض اكتشاف أشياء لإنقاذ البشرية من الزلازل، وتقديم العديد من الاختراعات التي تبعد المخاوف عن الناس، ومن بين الاختراعات اكتشاف رجل تركي، لجهازا مكتمل الاحتياطاتلاستخدامه لدفع الخطر أثناء الزلزال.

جهاز للحماية أثناء الزلزال

ووفق ما ذُكرت «تركيا بالعربي»، و«تركيا الآن»، اكتشف مواطن تركي في منطقة «إزمير» غرب تركيا، اختراعا جديدا عبارة عن خزينة لإنقاذ البشرية من الزلازل، يتم وضعها داخل الشقق، أثناء حدوث الزلازل والهزات الأرضية المفاجئة، وذلك لعدم التعرض لأية حوادث أو مخاطر.

فكرة الخزينة التي تنقذ الناس من خطر الزلزال

تعد الخزينة مثل مثلث النجاة، إذ تتحمل الخزينة وزن 66 طنًا، وتتضمن كل الاحتياطات التي يجب تواجدها أثناء الحياة اليومية، من مستلزمات طعام ومياه وشاحن وبطاريات وإضاءة وصافرة استغاثة، لضرورة توخي الحذر أثناء الزلزال، لاتباع الاحتياطات والأمان، ويمكن أن يوضع كل ما تريده من أشياء يومية.

وقال المواطن التركي، إن فكرة اختراعه الجديد الذي يتمثل في الخزينة ينقذ البشرية أثناء الزلازل، ويمكن وضعها داخل الشقق في حال وقوع اهتزاز، كما يمكن الاختباء داخلها لأن مساحتها مناسبة، وأضاف أن الجهاز يتحمل بداخله كل المستلزمات التي تريدها.

كيف تصنع «مثلث النجاة» في المنزل

صناعة هذا الهيكل في المنزل، تتمثل في الخطوات التالية:

- شراء نوع من أنواع الأخشاب، أو عليكِ أن تعثرين على أقرب هيكل أو قطعة أثاث من القطع المنزلية.

- ثم تبطينها من الداخل بنوع من أنواع الأقمشة السميكة.

- وضع كل المستلزمات التي يتم استخدامها في الحياة اليومية بالداخل.

- يعد ذلك وسيلة آمنة للاحتماء بالفراغات، إذ أن الاختباء في ذلك الفراغ أكثر وسيلة آمنة بالنسبة للزلازل، مع الحرص على البقاء في وضع «القرفصاء»، بموضع الجنين بجانب هيكل أو قطعة أثاث.

نصائح جراء وقوع زلزال

ونشر موقع «ترميا الآن»، نصائح جراء وقوع زلزال وهي كالتالي:

- تحسبًا من الزلزال يجب أن تخلي غرف الأطفال من أي أشياء تؤول إلى السقوط، مثل اللوحات الفنية، لأنها تشكل خطرًا على طفلك.

- البقاء في مناطق مفتوحة بعيدًا عن الجدران والبنايات وأعمدة الكهرباء والإنارة.

- الابتعاد عن المباني التي بها خطوط الغاز والوقود وأسلاك الكهرباء.

- الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والأرفف والنوافذ.

- عدم الركض نحو الأدراج أو الأبواب أثناء الزلزال.

- يمكن للشخص النزول على اليدين والركبتين إذ تساعد هذه الوضعية والتي تحمي من السقوط.