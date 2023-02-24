استشاري توضح أسباب الغيرة بين الأطفال وطرق تفاديها.. «احضنيهم وبلاش مقارنات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت مي علوي، استشاري الطب النفسي، ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز» عن أسباب الغيرة بين الأخوات وكيفية علاجها، إذ قالت: «هناك غيرة طبيعية في السن الصغير خاصة بعد ولادة طفل جديد، وهو أمر طبيعي إذ أن الطفل أقل من 5 أعوام يرى الأمور من منظوره فقط، هذا ليس معناه إنه أناني أو غيره تلازمه في حياته، لذا يجب تقبل أن هذه المشاعر طبيعية، غالبا تجده يحاول إظهار الغضب أمامه من خلال البكاء الكثير أو العصبية».

أسباب الغيرة بين الأخوات

وتابعت الدكتورة مي علوي، خلال الحديث عن الغيرة بين الأخوات، قائلةً: «يجب الحديث مع الأطفال من خلال محاولة جعله يحب شقيقه واللعب معه، مهم في اختلاف المرحلة العمرية التحدث معه عن الفترة اللي قضوها سويًا وأكثر اللحظات السعيدة، مع تبادل الأحاديث ومحاولة قضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض، مع لفت الانتباه لحدوث تغييرات في وضع المنزل فيما بعد».

طرق تفادي الغيرة بين الأطفال

وفي حالة تصرف الأطفال بشكل خاطئ، تحدثت الدكتورة مي علوي، خلال البرنامج: «الطفل في البداية لا يعرف كيفية التعامل مع المشاعر التي تسيطر عليه، مع محاولة إعطاءه البدائل وتبادل الأحضان بين الأم والطفل، مع عدم المقارنة بينهم البعض وهذا يؤدي إلى زرع فكرة الغيرة المضرة بين الأبناء، يجب التخلي عن العبارات التي تقلل من الغيرة مثل الطفل ده أكتر واحد بيتعبني، ده اللي عمره ما عمل مشاكل، ما يجعله يكون فكرة غير حقيقية على نفسه».