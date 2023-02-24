4 نصائح للحصول على رموش كثيفة..«مش هتحتاجي للماسكرا تاني»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحلم الكثير من الفتيات بالحصول على رموش كثيفة، فبعضهن من الشقراوات قد لا تظهر رموشهن بوضوح، كذلك بعضهن يعانين من ضعف وتساقط الرموش، لذلك يلجأن للرموش الصناعية، وايضا استخدام الماسكرا لكن بعض تلك المنتجات قد لا تساعد على ظهورهن بشكل مميز، بالإضافة إلى أن استخدام الماسكرا بشكل خاطئ يضر الرموش الطبيعية، لذلك يمكنك اتباع مجموعة من النصائح تجعل من رموشك العادية كثيفة ومميزة وفقاً للتعليمات التي نشرتها مجلة الموضة الفرنسية «elle»

نصائح تكثيف الرموش

أول النصائح التي تساعد على تكثيف الرموش هو تناول الأكل الصحي أو المكملات الغذائية، ذلك لأن مكملات البيوتين تحفز نمو الرموش وتحارب تساقطها، ذلك لأنها تحتوي عى مضادة للالتهابات، كما يتوفر البيوتين في أشكال مختلفة منها الاكل الصحي، الذي يجعل من السهل دمجه في روتينك لتعزيز نمو رموشك وحمايتها من التساقط، احرصي على تناول الأكلات الغنية بالحديد.

وفي حديثها لـ «هن» قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة أن الاكل الصحي يساعد على نمو الشعر، كذلك يعزز نمو الرموش.

استخدمي الزيوت الطبيعية

بإستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة، قومي بتطبيق زيت طبيعي على رموشك، على سبيل المثال زيت الخروع واتركيه طوال اليوم لتحصلي على نتيجة فعالة خلال فترة قصيرة، كما يمكنك مزج زيت الخروع مع زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، ذلك لأن الزيوت الطبيعية تساعد في تكثيف الرموش وترطيبها وتعزيز صحتها ونموها.

استخدمي سيروم طبيعي

يمكنك تكثيف رموشك من خلال صنع السيروم طبيعي، والذي يساعدك على نمو الرموش وإطالتها بفضل احتوائه على المكونات الطبيعبة، ويفضل استخدام زيت اللوز الحلو وزيت الخروع لصنع السيروم.

ابتعدي عن الرموش الاصطناعية

للحفاظ على رموشك وتكثيفها استخدمي مزيلات مكياج العيون اللطيفة بدلاً من المزيلات القاسية، كما يجب ان تتجنبي استخدام الرموش الاصطناعية والماسكارا المقاومة للماء كل يوم، لأنها تؤدي إلى تكسير رموشك.