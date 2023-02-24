الامارات | بزيت الزيتون.. قهوة جديدة لـ "ستاربكس " تثير ضجة بأمريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 فبراير 2023

تصدر عملاق القهوة ستاربكس عناوين الصحف هذا الأسبوع بمشروع مشروبات القهوة التي تحتوي على مكون غير مألوف، وهو زيت الزيتون،

وأطلق على المشروب الجديد اسم «أولياتو» الذي يمزج ما بين قهوة «أرابيكا» وزيت زيتون «بارتانا» البكر المعصور على البارد.



ووصف الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ستاربكس، هوارد شولتز، المشروب الجديد، بزيت الزيتون البكر الممتاز، بأنه "الثورة التالية في القهوة".

وقال إنهم استلهموه من "تقليد عائلي موجود في مناطق إيطاليا منذ أجيال، حيت تضاف ملعقة من زيت الزيتون للاستمتاع".

لكن هل إضافة زيت زيتون مجرد إغراء للمستهلكين أم أن هناك فوائد لتناول المشروب؟

يشير موقع "سي بي إس" إن إن زيت الزيتون له فوائد صحية وثبت أنه يخفض ضغط الدم ويحتوي على "خصائص مضادة للالتهابات وتقليل عملية المرض، بما في ذلك أمراض القلب"ويحتوي زيت الزيتون أيضا على "أعلى نسبة من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يخفض الكوليسترول الضار. كما تم ربط القهوة بعمر أطول وفوائد صحية أخرى.

فيما يرى بعض خبراء التغذية أن الزيت مكون كثيف السعرات الحرارية، ويحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة. كما أن هذا المشروب قد يسبب مشاكل لمن يعانون من حساسية المعدة

ويخلص التقرير إلى زيت الزيتون يمكن أن يكون له فوائد صحية، وكذلك القهوة السوداء، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تناولها معا.