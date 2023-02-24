«الدش» الساقع مقابل الساخن.. اعرفي فوائدهما في سطور

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الشتاء الماء الساخن يتسيد عادات الاستحمام نظرًا لبرودة الطقس الشديدة وبالتالي برودة الماء، ويصبح الاستحمام بالماء العادي شبه مستحيل، ولكن هناك نصائح تفيد بأنه حتى في حالة الاستحمام بالماء الساخن فعليك إنهاء «الدش» بالماء بالبارد لفوائده الكبيرة، وفيما يلي فوائد كل منهما بحسب ما نشر موقع «هيلث لاين» الذي يقدم نصائح طبية ومعلومات عن الأمراض المختلفة.

فوائد الاستحمام الساخن

تقليل الإجهاد:

يساعد الاتسحمام بالماء البارد على تقليل الاجهاد والتوتر، وبسط العضلات وتقليل آلام الجسم بشكل عام.

يساعد على النوم:

يساعد أخذ حمام ساخن على النوم الجيد، وتقليل التوتر الراحة، لأنه يغير درجة حرارة الجسم الداخلية، وهذا التغير يعطي إشارة للجسم على أن معاد النوم قد حان.

يحسن البشرة:

لأنه يساعد على فتح المسام وبالتالي تخرج من البشرة الدهون والشوائب العالقة بالداخل ويجعل البشرة تتنفس.

تحسين أداء الجهاز التنفسي

أخذ حمام ساخن يساعد على تنظيف مجرى الأنف وتخفيف البلغم والبرد، وله مفعول تناول المشروبات الساخنة أثناء المرض.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

تقوية المناعة:

الماء البارد جيد في أنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء ويحسن التمثيل الغذائي في الجسم، ولذلك يحسن من جهاز المناعة ويعزز دوره، ولكن يجب تجنب الدش الساقع خلال المرض.

مفيد للشعر:

يقلل من هيشان الشعر الجاف والمتقصف، ويضفي عليه لمعة استثنائية، ويعزز من صحة الشعر، ويمنع من التخلص من الزيوت الموجودة في الشعر.

يحسن الدورة الدموية:

يساعد الماء البارد على تحسين الدورة الدموية، ولذلك فهو مفيد للغاية خاصة لمن يمارسون الرياضة، وكذلك كل الناس.