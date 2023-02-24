نصائح لمنح طفلك الثقة في نفسه.. «هيكون مبدع»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحرص الآباء على تربية أولادهم بطريقة صحيحة لينشأوا بنفسية سوية وأخلاق حميدة، لكن عند طفلهم الأول يكونوا دون خبرة يجهلون كيفية التعامل معه بشكل صحيح، ما يجعله شخصية لديها العديد من المشاكل النفسية وخاصة الثقة بالنفس، نتيجة عدم الاهتمام بتربية الطفل شكل جيد وإخفاق بعض الأمور المهمة.

في السطور القادمة سنوفرلكم بعض النصائح يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند تربية طفلك ليكون شخص واثق نفسة فيما بعد.

كيفية إعطاء الثقة للطفل

تعكس التثقة بالنفس ثقة الأخرين بك، هذا ما أوضحه استشاري الطب النفسي، جمال فرويز، فكلما وضعت نفسك في صورة تقديرية عاليه، زاد تقدير الناس لك، والعكس صحيح، يجب على الأباء عند تربية أطفالهم البدء في تزويدهم بالثقة في أنفسهم وقدراتهم، ذلك بداية من عامهم الرابع حتى عمر 14.

كما يجب عليهم الحرص على تجنب السخرية والتقليل من ما يقوله لهم أطفالهم ومحاولة فهم ما يقولنه وإعطائه أهمية، لأن يمكن أن يكون ما يقوله شيء مهم لكنه غير قادر على العبير بشكل صحيح، إلى جانب إعطائهم الثقة في الاختيارية من اللبس والاكل والأصدقاء بأنفسهم، مع مراقبتهم من بعيد والتعقيد على الأشياء الغير مناسبة له بهدوء وتفاهم.

يترتب ذلك على طفلك عندما يكبر أنه يصبح شخص واثق من نفسة وقدرته، قادر على تكوين علاقات طيبة مع الآخريين، إلى جانب الشعور بإمكانياته نحو اكتشاف موهبته، وأن يكون شخص قادرا على الابتكار والإبداع في عمله.