الامارات | «أبوظبي 2023».. دورة تاريخية تجمع كبار الفنانين العالميين والعرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان أبوظبي 2023، وذلك في «قصر الإمارات» يوم الأول من شهر مارس المقبل، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي، خوان دييجو فلوريز، والتي تليها مجموعة استثنائية من الفعاليات الموسيقية تستمر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس.

المهرجان الذي يحمل شعار «إرادة التطوّر.. توق للريادة»، يحتفل بدورته التاريخية، التي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى للأعمال المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة، منها الجولات الموسيقية والندوات الحوارية وورش العمل.

يفتتح المهرجان فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي، على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييجو فلوريز، المشهور بصوته الفريد الذي يُعدّ من أقوى أصوات التينور، كما يستضيف المهرجان العرض الأول في الشرق الأوسط «من شهرزاد إلى كارمن»، حيث تستعرض ماريا باخيس، مؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص الماهرة، مواهبها الاستثنائية في تجسيدها لشخصية كارمن، يقدّم عازف الجاز الفنان غريغوري بورتر، الحائز جائزتي «غرامي»، أداءه الأول في دولة الإمارات مع مجموعة من مقطوعاته الأصلية من ألبوماته «روح سائلة» و«اصحبني في نزهة عبر الممشى»، ويقدم الموسيقي العالمي بروس ليو، عازف البيانو الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو لعام 2021، حفلاً موسيقياً مذهلاً تبرز فيه النغمات الساحرة لروائع الكلاسيكيات.

ومن ضيوف المهرجان عازف البيانو الشهير زانغ هوشين، وعمل «من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية» لتان دون، المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار، برفقة جيان وانغ، عازف التشيلو الصيني المشهور عالمياً، ويمكن لضيوف المهرجان الاستمتاع بعرض ابنة صياد اللؤلؤ الذي يجمع بين الموسيقى والأداء والتكنولوجيا المتطوّرة، ليوفر مغامرة فريدة تستقطب جميع الأعمار لخوض رحلة استكشاف الموروث الثقافي الإماراتي، وتأخذ عازفة الكمان البريطانية الصينية ليا زو، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، يرافقها عازف البيانو الموسيقي السويسري، بنيامين إنجلي، في رحلة ساحرة مع مجموعة من روائع مقطوعات موزارت وشتراوس وديبوسي وفينياوسكي وساراسات.