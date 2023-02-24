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الامارات | إنسان أوروبا استخدم القوس والسهام قبل 54 ألف عام

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واشنطن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنسان أوروبا استخدم القوس والسهام قبل 54 ألف عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفّر كهف في جنوب فرنسا دليلاً على أقدم استخدام معروف للقوس والنشاب في أوروبا.

وأظهرت دراسة نُشرت أمس، في مجلة «ساينس أدفانسز» أن الإنسان العاقل استعمل هذا السلاح قبل 54 ألف عام، أي قبل نحو 40 ألف سنة على ما كانت بيّنته الدراسات السابقة.

وتفيد الأدلة الموثّقة بأن استخدام القوس والسهام في إفريقيا يعود إلى 70 ألف عام.

أما في أوروبا، فكــان أقدم دليل يشير إلى أن هذا الســـلاح كان مُعتمداً قبل ما يراوح بين 10 آلاف و12 ألف سنة (في ألمانيا).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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