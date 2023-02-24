الامارات | مزاد على أجهزة «أبل» القديمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطرح للبيع في مزاد مرتقب، الشهر المقبل، في كاليفورنيا، مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التابعة لـ«أبل»، أنتجتها الشركة خلال السنوات الـ50 الأخيرة.

وسيتمكن المولعون بمنتجات الشركة التي يملكها ستيف جوبز، من حيازة مجموعة من الأجهزة التي تشكل مؤشراً إلى كيفية تحوّل «أبل»، أحد أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا.

وتضم المجموعة التي تحمل عنوان «ذي هانسبيتر لوزي فينتدج أبــــــل أركايف» أكثر من 500 جهاز كمبيوتر ومنتج من تصنيع «أبل»، تولّى مدرّس ورجل أعمال سويسري جمعها على مدى عقود.

وقال إريك روزنبلوم من دار «جوليانز أوكشنز» في بيفرلي هيلز، إنّ «هذه المنتجات حظيت كلها برواج كبير في المراحل التي أُطلقت فيها، وقادت تحولاً ثقافياً في الوسائل التي نعمل ونتعلّم ونتواصل بها، وفي أوقات الفراغ الذي نقضيه».

وتضم المجموعة جهاز «أبل 2 بلَس» الذي يعود إلى 1979-1982، وهو مجهز بشاشة ومشغل أقراص وجهاز تحكم، بالإضافة إلى جهاز «ماك» الأصلي الذي صُنّع في عام 1984.