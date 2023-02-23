باريس هيلتون تنشر الصور الأولى لمولودها.. أنجبته من رحم بديل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صغير العنقاء أو «baby phoenix» ذلك الاسم الذي أطلقته المليارديرة الشقراء باريس هيلتون على طفلها الأول، من خلال مشاركة صور تجمعها بزوجها والصغير «phoenix»، وشاركت الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكانت قد أنجبته من رحم بديل وأعلنت عن استقبال الصغير في الشهر الماضي.

الصور الأولى لطفل باريس هيلتون

في صور عائلية تجمع بين الفنانة الأمريكية والمليارديرة وريثة فنادق هيلتون، باريس هيلتون وزوجها رجل الأعمال كارتر ريوم، والصغير الذي مازالت ملامحه رقيقة أعلنت الأم الأربعينية عن اسم صغيرها الذي يحمل اسم طائر وهو «فونيكس» وعلقت عليها قائلة: «العنقاء الصغير، عالمنا بأكمله» والعنقاء هو طائر أليف تحمل صغاره أشكال رقيقة، كما يرتبط العنقاء بالميثولوجيا الإغريقية والأساطير القديمة إذا أن بعض الروايات تقول إنه يولد من احتراق رماد جسده ويرمز إلى البعث بعد الموت، وفقاً لموقع «good reads».

اختيار الاسم منذ سنوات

كان للاسم قصة اختارت «باريس» أن تشاركها في بودكاست نشرته على صفحتها على «إنستجرام» قالت فيه: «في حال سارت الأمور على ما يرام في الوقت الذي تقرأون هذا، أنا وكارتر سيكون لدينا طفل، لقد خططنا لأن نطلق عليه اسم فينيكس، اسم اخترته منذ سنوات طويلة عندما كنت أبحث عن مدن وبلدان وولايات على الخريطة بحثاً عن شيء للذهاب إليه مع باريس ولندن».

وأضافت باريس هيلتون لقب «بارون» لاسم ابنها واستكملت حديثها قائلة: «لدي اسم فينيكس بعض النقاط الجيدة المتعلقة بثقافة البوب، ولكن الأهم من ذلك أنه الطائر الذي اشتعلت فيه النيران ثم صعد من بين الرماد محلقاً من جديد، أريد أن يكبر ابني وهو يعرف أن الكارثة والانتصار يدوران ويتجولان حولنا طوال حياتنا، وهذا يجب أن يمنحنا أملاً بالمستقبل».

وإضافة لقب بارون هو لتكريم جدها الراحل بارون هيلتون، الذي كان كمدرب ومرشد لها، قالت: «لطالما كان جدي مرشدي.. كنا قريبين جداً وأفتقده كثيراً كل يوم، لذلك أردت أن أكرّمه بإضافة اسمه إلى اسم طفلي الأول، وبالتالي اسم طفلي الصغير فونيكس بارون هيلتون ريوم».