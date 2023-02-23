5 نصائح مهمة لحماية طفلك من الأمراض.. «البليلة والبروتينات ضرورية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني العديد من الأمهات مع ابنائهن خلال العام الدراسي، إذ يتعرض بعضهم للمشكلات الصحية، مع الازدحام، وتكدس الطلاب، فضلًا عن تقلبات الجو، وحالات الطقس السيئة التي تؤدي بهم في النهاية للإصابة بالأمراض.

5 كبسولات مهمة لحماية طفلك من الأمراض بالمدرسة

وقدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، 5 كبسولات هامة لحماية طفلك من الأمراض التي يمكن أن تصيبه بالمدرسة، إذ نصح الأمهات بعدة نصائح مهمة للحفاظ على صحة أطفالهن، خلال حديثه لـ«هُن» جاءت على النحو التالي:

الكبسولة الأولى - التغذية الجيدة

احرصي على أن يحتوي نظامك الغذائي على البروتينات والبعد عن الدهون والسكريات، والإكثار من الخضروات والسلطات الملونة والمكسرات والبقوليات، فضلًا عن البليلة لتقوية المناعة، مع البصل والثوم وعسل النحل والليمون وفيتامين د، والابتعاد عن المواد الحافظة والمياة الغازية.

الكبسولة الثانية - الرياضة

احرصي على ممارسة أطفالك للرياضة لتنشيط الدورة الدموية.

الكبسولة الثالثة - الابتعاد عن التدخين

أوضح استشاري المناعة، أن التدخين يؤثر بالسلب على الجهاز المناعي، فضلًا عن احتمالية الإصابة بالتليف الرئوي والحساسية، مع احتمالية تعرض الرئة للدخول في مضاعفات عند الإصابة بأي عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا والكورونا.

الكبسولة الرابعة - النوم

الراحة الجسدية، والنوم مبكرا لعدد من 7 إلى 8 ساعات، مهمة لصحة الجسد والصحة النفسية.

الكبسولة الخامسة - العامل النفسي

الخوف والقلق النكد والتوتر والعصبية يضعفان الجهاز المناعي ويجعلانه أكثر عرضة للإصابة.