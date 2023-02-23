وصفة فعالة لعلاج جفاف وتشققات القدم في الشتاء.. «لا تكلفك الكثير»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تغيرات الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، يعاني العديد من الأشخاص مع جفاف الجلد، خاصة ممن يهملون الترطيب المستمر، وتناول قدر مناسب من المياه، مع بعض العادات الخاطئة في الطعام، أو بالأنشطة اليومية.

ويعد جفاف وتشققات القدم، من الأمور التي يعاني منها الكثير، خاصة من يمارس عمله لساعات طويلة مع التحرك الكثير، وعدم الاهتمام الكافي بترطيبها وعلاجها، أو حمايتها من التشقق، ويلجأ الكثير للأدوية والكريمات والمراهم المرطبة، إلا أن الأمر قد يكون مُكلفًا للبعض، دون نتائج مضمونة.

هاني الناظر يصف وصفة سحرية لعلاج جفاف وتشققات القدم

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، عن خطوات ووصفة فعالة لعلاج تشققات القدمين وجفافها، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ودون «الناظر» عبر صفحته الرسمية، قائلًا: ««لو بتعاني من جفاف وتقشر أو تشقق مؤلم بكعب القدمين أقولك تعمل إيه من غير ما تروح العيادة وتكشف وتدفع فلوس كشف».

ونصح الدكتور هاني الناظر، بإحضار مرهم به مادة حامض الساليسيليك بتركيز 5%؜ من الصيدلية، مع وضعه يوميًا بمعدل مرتين، صباحا ومساء.

كما أشار استشاري الجلدية، بضرورة إحضار إناء مملوء بماء دافئ وإذابة كوب ملح طعام فيه، ومن ثم وضع قدميك فيه لمدة نصف ساعة، وذلك قبل أن تقوم بوضع المرهم على القدمين، على أن يكون هذا الأمر مستمرا يوميًا لمدة شهر كامل، للحصول على النتيجة المرجوة.