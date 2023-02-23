أول تصريح من نسرين طافش بعد انفصالها عن زوجها: «تجربة مش سهلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التزمت الفنانة نسرين طافش الصمت بعد طلاقها لعدة أشهر، ولكن قررت اليوم الحديث عن تجربتها، وانفصالها عن طبيب الأسنان ومدرب اليوجا شريف شرقاوي، بعد زواج استمر لشهرين فقط.

وأكدت «طافش» خلال استضافتها على أحد البرامج التي تُعرض على يوتيوب، إن عدم التفاهم كان سبب الانفصال خاصة أن التجربة لم تكن سهلة مُطلقًا: «مفيش طلاق سهل، لكن الحياة تجارب نتعلم ونعاود التجربة، وهي تجارب إنسانية، وكلنا في بداية أي علاقة عندنا آمال وتوقعات ونوايا جميلة، وبعدها بيظهر إذ كان في تفاهم أم لا».

وحول ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، والظهور إعلاميًا الفترات القليلة الماضية، أكدت أنها عقب الطلاق ابتعدت لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: «بعمل ده لما معنوياتي تكون منخفضة وأسيب مشاعري تخرج، لأن أغلب السيدات بيخافوا من مواجهة مشاعرهن السلبية».

وقدمت نسرين طافش نصائح للسيدات اللاتي يعانين من نفس الأزمة قائلة: «لازم يتقبلوا في البداية إن الحياة تجارب، وميدوش الأمور أكبر من حجمها، أكبر غلطة إنك تقفزي بعد الطلاق بحجة (شوفوا حياتي إزاي بعده)، لكن لازم تبعدوا عن نظرة المجتمع للمطلقات، لأن السعادة والنجاح والحزن، بإيد ربنا مش المجتمع، والطلاق ربنا حلله استحالة المجتمع يحرمه».

من هو طليق نسرين طافش؟

- اسمه شريف الشرقاوي، مصري الجنسية.

- طبيب أسنان ومدرب يوجا.

- أكدت وقت خطبتها إنها انجذبت له بسبب شخصيته ومساعدته لها في تجاوز الأمور.

- قصة كللها الزواج الرسمي بشكل سريع.

- لم يظهر قبل الخطبة مع الفنانة نسرين طافش في لقطات مصورة.