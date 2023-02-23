طريقة عمل البراونيز بالكاكاو.. «خطوات بسيطة ونتيجة زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل الكثير من ربات البيوت عمل الحلوى الغربية في المنزل للاستمتاع بالمذاق المميز، دون تكلفة المطاعم العالية، مع ضمان الجودة، وبينها البراونيز بالكاكاو.

طريقة عمل البراونيز بالكاكاو

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل البراونيز بالكاكاو، بخطوات سهلة وبسيطة في منزلك، على طريقة الشيف سالس فؤاد.

مكونات طريقة عمل البراونيز بالكاكاو

200 جرام زبدة سائلة

200 جرام كاكاو محلي

200 جرام سكر

200 جرام دقيق «كوب ونصف»

3 بيضات

فانيليا

رشة ملح

قهوة سريعة الذوبان، حسب الرغبة.

مكونات طريقة عمل البراونيز بالكاكاو

في إناء عميق، اضربي الزبدة السائلة مع السكر بمضرب اليد، ثم ضيفي لها البيض واستمري في الخفق سويًا، حتى يتماسك الخليط دون أن يكون سائلًا أو كثيفًا.

في الخطوة الثانية، ضيفي القهوة سريعة الذوبان للعجين، ثم ضعي معها كمية بسيطة من الملح والفانيليا، والكاكاو المحلى.

اضربي جميع المكونات السابقة في الخلاط، حتى تمتزج ثم ضيفي الدقيق، واستمري جيدًا في الضرب حتى تمام الامتزاج.

ضيفي باقي المكونات، واخفقيها سويًا.

صبي العجين في صنية بها ورقة زبدة، ثم ادخليها في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة فقط.

احرصي على أن يأتي قوام البراونيز من الداخل لينًا، فلا تتركيها أكثر من المدة المحددة داخل الفرن، حتى لا يزداد سمكها وتصبح كيك.

قسمي البراونيز لقطع مكعبات صغيرة وضعيها في طبق التقديم.