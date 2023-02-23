سيدات بعد إعلان تخصيص حافز سنوي للملتزمات بإنجاب طفلين: «مقترح هايل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملف الزيادة السكانية في مصر والذي وصفه باعتباره «حياة أو موت»، خلال مؤتمر صحفي، لترشيد الوعي بالزيادة السكانية، كما أعلن عن برنامج مالي، سيخصص للسيدات اللواتي سيلتزمن بإنجاب طفلين، تحصل عليه عندما تصل لسن معين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بإن الحافز المالي للسيدات، مرتبط بالتشجيع على تنظيم الأسرة الفترة المقبلة.

مقترح بحافز مادي للسيدات

وكانت أيدت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقترح تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان، وقامت بتقديم قمت بتقديم مقترح برلماني بشأن هذا الأمر، ويجري ترجمته على أرض الواقع، الذي من شأنه تخصيص حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حالة عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 أفراد، مع الاشتراط لعدم الإنجاب لمدة 10 أعوام، وفي حالة عدم تنفيذه يتم سحبه منها، وعدم تقديمه إليها مرة أخرى.

وتفاعلت السيدات مع الاقتراح البرلماني المقدم من مرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إذ قالت نورهان منصور، ثلاثينية ومتزوجة منذ 5 أعوام، ولديها طفل واحد، لـ«هُن»: «الأمر ربما يجدي نفعا مع بعض السيدات وآخريات لا إذ ربما لا تستطع الكثير منهن تنظيم النسل والاقتصار على طفلين فقط، أنا أؤيد القرار كونه يساعد على الحد من الزيادة السكانية».

تكفل بالأيتام ورعايتهم

السيدة الأربعينية مروة مجدي، التي تقطن في محافظة المنوفية، ولديها طفلين، تحدثت عن المقترح الخاص تخصيص حافز سنوي للسيدات، قائلةً: «خطوة للمساعدة في الدخل لدى الأسر والأهالي، كما يمكن للبعض التكفل بالأطفال داخل دور الأيتام والرعاية، وتخصيص مبلغ شهري لمساعدتهم في أمور الحياة وسير التعليم والزواج».

«فرصة لحسن تربية الأطفال وتعليم على أعلى مستوى»، ربما تجد سارة محمد، في منتصف الثلاثينات، والتي لديهم طفلين فرصة في المقترح البرلماني، حتى يساعد على نشأة أطفال أسوياء جسديًا وعقليًا وفكريًا، إذ تقول: «المقترح هايل سيعطي فرصة لتربية الأطفال بشكل صحيح ورعايتهم جيدًا وتوفير كل سُبل الراحة لهم في المستقبل».