أسباب الشعور بالهبوط بعد الأكل مباشرة.. «حتى المُخ بيتأثر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث العديد من الأشخاص عن أسباب الشعور بالهبوط بعد الأكل مباشرة، إذ إنها واحدة من الأمور التي يشعر بها الكثير عقب تناول الأطعمة، ما تدفعهم للكسل والخمول، والشعور بالثُقل والهبوط، ما يعجزهم عن ممارسة الأداء والنشاط بشكل كبير.

أسباب الشعور بالهبوط بعد الأكل مباشرة؟

ويعتقد البعض إن الأمر فردي، إلا أنه واحد من الأمور الشائعة التي يشعر بها الكثير، وقد يختلف قوة الشعور بها وفقًا لنوعية الطعام، والكميات المتناولة.

أسباب الشعور بالهبوط بعد الأكل مباشرة؟

وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، على أسباب الشعور بالهبوط بعد الأكل مباشرة، مؤكدًا أن السبب هو انسحاب الدم من معظم الأعضاء وخصوصا المُخ وذلك للجهاز الهضمي حتى تكتمل عملية الهضم: «الدم بينسحب من الأعضاء كلها وعلى رأسها المخ، ومن كافة الأجهزة ببساطة، للذهاب للعمل بالجهاز الهضمي لاكتمال عملية الهضم».

متابعًا: «كمان بيأثر على عمل إنزيمات الكبد، وغيرها من الأعضاء حتى تكتمل عملية الهضم بشكل سليم».

أسباب الشعور بالهبوط بعد الأكل مباشرة؟

وأوضح الدكتور شريف حتة، خلال حديثه لـ «هُن»، أن نوعية الأكلات تؤثر بالفعل على مدى شعور الشخص بالهبوط عقب تناول الطعام: «لو الأكل دسم بيحتاج لعملية هضم قوية، ووقتها بيسحب جزء أكبر من الدم، ولمدة أطول، عشان تقدر تتم عملية هضم الطعام بالشكل الصحي المطلوب».

وأكد أستاذ الصحة العامة، أن العديد من الأشخاص الذين يتناولون الأكلات الدسمة مثل الدهون والنشويات، يعانون من «التُخمة».