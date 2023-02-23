3 أعشاب طبيعية لتحسين صحة الجهاز التنفسي.. كلها في بيتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من مشكلات في الجهاز التنفسي، تتسبب في آلام مزعجة، تنتج عنها حالة من القلق والخوف، لذا يكون البحث عن وسائل للتخلص من تلك الآلام، من بينها اللجوء إلى الطرق الطبيعية والأعشاب، التي تتوافر داخل المنزل، وتساعد على حماية الجسم والحفاظ عليه من الأضرار، التي قد تلحق به.

وتستعرض الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة عبر «هن»، مجموعة من بارزة من الأعشاب، التي تساعد على تحسين الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل، مكونا أساسيا في مختلف المنازل، كونه من المكونات التي تضاف إلى الأطعمة، وتضفي مذاقا خاصا، كما يفضل البعض تناوله وتحليته بالعسل، للتخلص من الآلام التي تسيطر على الجسم، والتقلصات وآلام المعدة، كما يساعد على تحسين الجهاز التنفسي، والتخلص من السعال والبلغم، وتهدئه المعدة والقولون.

النعناع

يتميز النعناع برائحته المميزة ومذاقة الطيب والشهي، الذي تفضل كثير من السيدات إضافته للأطعمة أيضا، كونه يساعد على تهدئة الجهاز التنفسي والتخلص من الآلام التي تسيطر عليه، وتنظيف المسالك الهوائية والتقليل من الالتهابات، ويمكن وضعه على الشاي أو تناوله، كما تفضل السيدات استخدام الزيت العطري منه.

الريحان

يعتبر الريحان من أهم الأعشاب الورقية، التي تتميز برائحة ونكهة قوية، إذ يمكن إضافته إلى الأطعمة والوصفات المختلفة، للاستفادة من فوائده الصحية، نظرا لأنه يساعد على تحسين الجهاز التنفسي والهضمي، فهو يستخدم كمطهر للأمعاء، والتخلص من الإمساك، بخلاف قدرته على تقوية الجسم، وتسكين الآلام، خاصة في فصل الشتاء، التي يصاب بها البعض نتيجة التعرض للإنفلونزا ونزلات البرد، كما يساعد أيضا، على تخفيف القلق والتوتر والضغوطات النفسية.