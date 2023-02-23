لماذا تخرج الصحون غير نظيفة من غسالة الأطباق؟.. نوع الصابون و3 أسباب أخرى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صنعت غسالة الأطباق، لتوفر كثير من الوقت المهدر في تنظيف الأطباق يوميا، بخلاف الإرهاق، الذي يمكن أن يسبب آلاما في الظهر والرقبة، إلى جانب جفاف اليدين، بسبب كثرة استخدام صابون المواعين، لذا يكون اللجوء إلى استخدام غسالات الأطباق، الحل الأمثل، لكن في كثير من الأحيان تخرج الاطباق غير نظيفة، أو ليست بنفس جودة الغسيل اليدوي، وهناك عدد من الأسباب البسيطة التي يمكن أن تضعف جودة التنظيف، بحسب موقع «goodhouse keeping».

صابون غسالة الأطباق غير مناسب

من الأسباب الشائعة، استخدام صابون غسالة أطباق غير مناسب معها، لذلك يجب عند الشراء سؤال الوكيل أو الموزع، عن نوع الصابون المناسب للغسالة، حسب قوة الماء، ودرجة الحرارة، وتوقيت دورة الغسيل.

طريقة رص الأطباق

يجب رص الأطباق داخل الغسالة، بشكل صحيح يتناسب مع قوة وتوزيع الماء فيها، لأنه في حالة الرص الخاطئ، ستجدين الأطباق غير نظيفة وغير متناسبة مع رش الماء.

ضبط درجة الحرارة

درجة الحرارة الصحيحة في بداية دورة الغسيل هي 120 درجة مئوية، لإذابة الشحوم، وتفعيل المنظف، وإزالة طبقة الدهون من الأطباق.

تنظيف البقايا لتجنب انسداد الفلتر

يجب التخلص من كل بقايا الطعام على الأطباق، كي لا تتسبب تلك البقايا في انسداد الفلتر، فيجب دائما أن يعمل بكفاءة وبشكل صحيح، ويجب التأكد من نظافته بشكل دوري، وفكه وتنظيفه وتركيبه عند الحاجة.