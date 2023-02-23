الامارات | تمساح يسحب إمرأة مسنة ويلتهمها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو مرعب تم تداوله على نطاق عالمي اندفع تمساح نحو امرأة تمشي مع كلبها بجوار بحيرة في فلوريدا، وجرها إلى البحر حيث التهمها.

وبحسب «ديلي ميل» فقد توفيت غلوريا سيرج (85 عاما) بعد أن سحبها التمساح البالغ طوله 10 أقدام، عندما حاولت إنقاذ كلبها المحبوب «تروبر» من براثن الزاحف يوم الاثنين.

ونقل موقع العربية عن الصحيفة البريطانية انه تم التقاط اللحظات الأخيرة لسيرج بكاميرا الحياة البرية في منطقة مخصصة للمتقاعدين في فورت بيرس، فلوريدا. يمكن رؤية المسنة وهي تمشي على طول البحيرة مع كلبها عندما يظهر التمساح على السطح ويتوجه صوبهما بسرعة فائقة.

حاولت سيرج إبعاد الكلب عن فكي التمساح، لكن التمساح أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة. وقالت جارتها الخائفة كارول توماس، 76 عامًا إنها حاولت مساعدة المرأة أثناء اتصالها بالشرطة. وقالت إن التمساح شدها إلى البحيرة.. وما هي إلا لحظات حتى اختفت، ولاحقا، تم انتشال جثتها من البحيرة، كما تم العثور على التمساح وقتله مع العلم أن سلطات فلوريدا حذرت السكان مرارا من خطورة المشي مع حيواناتهم الأليفة بالقرب من البحيرات في المنطقة.

وسيرج هي ثالث ضحية يقتلها تمساح في فلوريدا منذ يوليو الماضي.