أفكار لإرتداء التنانير الملفوفة حسب صيحات ربيع وصيف 2023

إن القطع جريئة ليس شيئاً جديداً في الموضة ومع ذلك، فإن هذه الجودة في الوقت الحالي أصبحت أساسيا كما شاهدنا في عروض ربيع وصيف 2023، التي قدمت التنانير الملفوفة جانباً من التواضع البسيط ووضعت التصاميم الضخمة والقصات غير المتكافئة في طليعة الموسم، يكمن مفتاح ارتداء التنورة الملفوفة قبل كل شيء في تصميمها وبنيتها، إذا كانت بتصميم رومانسي، فستكون السترة الجيدة أكثر من كافية ولكن، إذا كانت بتصميمات جريئة فإن الملحقات المطابقة ستكون لا جدال فيه.

هنا نقدم لكِ أفكاراً عن كيفة ارتداد التنانير الملفوفة بحسب صيحات ربيع وصيف 2023.

تنورة ملفوفة مع كنزة

اختاري التنورة الملفوفة مع هذه الإطلالة بألوان محايدة مع تنورة ملفوفة من الحرير لتوفير الحركة مع كل خطوة ونسقيها مع كنزة قصيرة.

تنورة ملفوفة بتصميم ملفوف

اختاري التنورة الملفوفة المنقوشة وسترة من نفس النمط والأحذية المتناقضة تماماً.

تنورة ملفوفة مع سويتشيرت

إذا كنتِ تبحثين عن بعض الإلهام الرجعية؟ ضع في اعتبارك تنورة ملفوفة قصيرة مع سويت شيرت، يتناسب مع ألوان الزي.

تنورة ملفوفة باللون الأسود

لربيع وصيف 2023، لا توجد أعذار لتجنب واحدة من أكثر الملابس كلاسيكية في الموضة، اختاري إطلالة أحادية اللون باللون الأسود، خاصة عندما تبدو التركيبات مع ملابس الموسم مثيرة للغاية، على سبيل المثال تندمج التنورة الملتفة بتفاصيل متطرفة مع قطعة علوية أساسية وإذا كان يبدو أساسياً جداً بالنسبة لكِ؟ فقط ارتديه مع الصنادل.

تنورة ملفوفة مع أحذية الكاوبوي

يجب على عشاق الطراز البوهيمي محاولة الجمع بين التنورة الملفوفة وأحذية رعاة البقر وحزام بلمسات معدنية وبالطبع قبعة، لإضفاء لمسة إضافية، حاولي استخدام تنورة ملفوفة بنسيج ينسجم مع المظهر مثل الكروشيه أو الصوف.

تنورة ملفوفة مع سترة جلدية

يمكن أن تتناسب التنورة الملفوفة مظهرك من النهار إلى الليل، امنحيها مظهراً جريئاً بمساعدة سترة دراجة وحذاء طويل ونظارات شمسية، يمكن لهذه القطع عند دمجها أن تخلق مظهراً متعدد الاستخدامات ومثالياً لأي مناسبة.

تنورة ملفوفة مع معطف

اختاري تنورة ملفوفة من الحرير وستر منقوشة ومعطف ترنش يتباين بسبب لونه والنتيجة هي مظهر مثالي لأي ظرف تقريباً، حتى مع إطلالة ليلية بارتدائه مع حذاء بكعب وإكسسوارات مناسبة، تتناسب التنورة تماماً مع الأناقة الكلاسيكية للإكسسوارات الأخرى.

التنورة الملفوفة في عروض الأزياء

Fendi و Gucci و Diesel و Balmain هي من بين الشركات التي استحوذت على هذا الاتجاه، ناهيك عن دار أزياء Miu Miu أو Jacquemus أو Ralph Lauren أو Tory Burch، الذين قدموا هذه القطعة بأسلوب عصري مميز.

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