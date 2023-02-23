إطلالات سيرين عبد النور تلهمك أفكار لمظهر رائع في السهرة

دائماً ما تكون إطلالات النجمة سيرين عبد النور مصدر إلهام لكل امرأة ترغب في الحصول على إطلالة رائع خاصة في السهرات والمناسبات المهمة. لذلك واحتفالاً بعيد ميلاد النجمة سيرين عبد النور قررنا اليوم أن نجمع لكِ أبرز إطلالاتها التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مظهر رائع وذلك سواء كنتِ من أصحاب القامة الطويلة أو تملكين قوام الساعة الرملية مثل سيرين عبد النور.

الجمبسوت اختيار سيرين عبد النور في السهرة

حرصت النجمة سيرين عبد النور على اختيار الجمبسوت الكلاسيكية أو السواريه بشكل كبير أكثر من مرة والذي نجح في أن يعكس مظهر رائع لكِ سواء في المناسبات أو حتى من خلال جلسات التصوير المميزة التي شاركت بها متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اختارت سيرين عبد النور اعتماد الجمبسوت البسيط الذي يتميز بقصة مستقيمة وبنطلون واسع بشكل بسيط مع الحرص على اقتناء الموديلات المحددة للجزء العلوي من القوام. لكن كان الجمبسوت المحدد للخصر من أكثر الأشياء التي تم التركيز على اختيارها أما الألوان فبدت متنوعة بين الدرجات الزاهية أو الداكنة بشكل راق يمكن أن يعكس مظهراً رائعاً لها.

إطلالة سيرين عبد النور بالملابس الرسمية

خطفت الأنظار النجمة سيرين عبد النور بإطلالتها الرسمية بالبدلة العاجي التي نجحت في أن تعكس مظهراً أنيقاً لها في إحدى حلقات برنامجها. حيث جاءت تصميم البدلة الرسمية البسيطة مناسب لشكل قوامها المتناسقة وطول قامتها. لذلك وإن كنتِ ترغبين في الحصول على مظهر رائع في المناسبات المهمة يمكنك اختيار البدلة الرسمية لإطلالة مميزة تخطف الأنظار.

فساتين سيرين عبد النور

اختارت سيرين عبد النور ارتداء موديلات متنوعة من فساتين السهرة في مختلف الحفلات وجلسات التصوير والبرامج. لكنها اهتمت باختيار التصميم الذي يتناسب مع قامتها الطويلة وقوامها الممشوق وذلك من أجل الحصول على إطلالة رائعة تخطف الأنظار، وإلى جانب كل هذا من أجل أن تكون مصدر وحي لكل امرأة تبحث عن أفكار للحصول على مظهر رائع.

حيث ظهرت سيرين عبد النور بالفساتين القصيرة بشكل كبير لفت الأنظار والذي جاءت مناسباً لها بطريقة كبيرة. حيث اعتماد الفساتين القصيرة الضيقة والموديلات المنفوشة بأشكال متنوعة يمكن أن تتناسب مع ذوقها. ولكن تنوعت في اختيار موديلات الأحذية المناسبة للفساتين القصيرة وذلك باعتماد البوت الطويل الذي يغطي الركبة أو اختيار الأحذية ذات الكعب العالي الـ Pump بطريقة كلاسيكية أنيقة.

لفتت أنظارنا أن فساتين السهرة المحددة للقوام التي تتميز بشق جانبي من أكثر الموديلات التي كانت مفضلة لدى النجمة سيرين عبد النور، لهذا حرصت على اختيار فساتين السهرة المحددة للقوام بشكل كبير والتي نجحت في أن تظهر منحنيات القوام بطريقة رائعة كما ساعدها الفساتين ذات الشق الجانبي في الحصول على مظهر رائع بطريقة مميزة وغير تقليدية.

اهتمت سيرين عبد النور باختيار فساتين السهرة المنفوشة بشكل كبير والتي نجحت في أن تعمل على تحديد الخصر وإظهار القوام بشكل مثالي. وقد تنوعت تصميمات فساتين السهرة المنفوشة أو الكلوش بين الموديلات الميدي والقصيرة الطويلة التي جاءت مناسبة لها بشكل كبير وبطريقة أكثر من رائعة. لذلك وإن كنتِ أنتِ أيضاً ترغبين في الحصول على إطلالة رائعة مناسبة لقوامك وطول قامتك لا تترددي من اختيارها.

كانت فساتين السهرة الميدي من الموديلات التي كشفت عن أناقة سيرين عبد النور خاصة وأنها كشفت عن منحنيات قوامها وذلك لأن الموديلات التي تم اختيارها جاءت بتصميم ضيق ومحدد للجسم. أما التصميم الميدي فجاء مناسب لطول قامتها بشكل أكثر من رائع لهذا جاءت أغلب إطلالات سيرين عبد النور موفقة. لهذا لا تترددي من اختاري الإطلالة المناسبة لكِ في السهرة على طريقة سيرين عبد النور.

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