نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بصورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام). وظهرت الفنانة بلوك شبابي جريء، حيث ارتدت تنورة قصيرة وقميص باللون الوردي، مع تسريحة شعر بغرة على جبهتها. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرا، أنباء زواج الفنانة نوال الزغبي، بعد نشرها لصورة ترتدي خلالها خاتمًا ماسيا، وتحمل وردة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

وبعد انتشار شائعة الزواج تقدم جمهور الفنانة اللبنانية بالتهاني والتبريكات لها، عبر حسابها على موقع (تويتر) لترد عليهم قائلة: (لم ولن أتزوج).

واعتمدت نوال الزغبي في الإطلالة سابقة فستاناً طويلاً مطبعاً بورود ملونة؛ حيث صمم بأكمام طويلة ضيقة وفتحة صدر بتصميم V؛ وصمم الخصر بشكل ضيق وتنورة طويلة واسعة؛ ونسقت معه حزاماً عريضاً جلداً باللون الأسود، وحملت حقيبة يد كبيرة باللون البني؛ ونظارة شمسية بعدسات باللون الأصفر.

نوال الزغبي بإطلالة عصرية أنيقة

وفي هذه الإطلالة اعتمدت نوال الزغبي إطلالة عصرية وكاجوالْ فارتدت تنورة طويلة جينز جاءت مفتوحة من الأمام تكشف إحدى الساقين؛ وحزاماً عريضاً جلداً باللون الأسود، ونسقت معه تيشرت باللون الأبيض وجاكيت جلدٍ قصيرٍ باللون الأسود؛ وانتعلت حذاءً باللون البيج.

نوال الزغبي بإطلالة عصرية راقية

اختارت النجمة نوال الزغبي في هذه الإطلالة؛ شورت قصيراً جلداً باللون الأخضر صمم بجيوب أمامية كبيرة، ونسقت معه حزاماً عريضاً باللون الأسود؛ وارتدت تيشرت باللون الأبيض المطبع، ونسقت معه بليزر طويلاً باللون الأبيض؛ وانتعلت حذاءً باللون الأخضر المينت.

نوال الزغبي بإطلالة عصرية شبابية

ارتدت نوال الزغبي تنورة قصيرة مصنوعة من الجلد باللون الزهري صممت بجيوب جانبية وجرار معدني في منتصف التنورة؛ ونسقت معه بلوزة باللون الأبيض؛ مع نظارة شمسية باللون الأسود، وحملت حقيبة يد كلاتش باللون الأسود، وانتعلت صندلاً باللون الأبيض.

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