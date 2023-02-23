زواج وائل كفوري يثير أزمة وتهديدات.. «ماجدة المغربية» تخرج عن صمتها بعد 19 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواج وائل كفوري من سيدة مغربية، من خارج الوسط الفني، تُدعى ماجدة أليموس، كان الخبر والحدث الأبرز، الذي ضجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج السيدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتوضح حقيقة الأخبار المتداولة، بعد التزام الصمت خلال الأيام القليلة الماضية.

حقيقة زواج وائل كفوري

علقت ماجدة أليموس، على ما دون عليها بخصوص زواجها من الفنان اللبناني، خلال بيان عبر خاصية «استوري»، كتبت فيه: «كل ما نشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري، وعن زواجنا، عار من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب، تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة».

وتابعت السيدة المغربية: «عتبي على مصدر الخبر، وعتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية، التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على جميع المنصات بالمغرب».

ماجدة أليموس تشعر بحرج كبير

واصلت ماجدة أليموس، الحديث عن تداول صورها وقصة الزواج غير الحقيقي من وائل كفوري، التي نشرتها إحدى الصحف والمجلات اللبنانية، مضيفةً: «تم نشر الخبر وصوري بدون تقصي الحقائق، مما سبب لي إحراجا كبيرا مع عائلتي الصغيرة والكبيرة».

وأكدت أنها تحترم الصحافة والسعي وراء السبق الصحفي، مضيفةً: «بشكر كل اللي عم ينزلوا تكذيب الخبر، وبتمنى من الجميع مسح المنشورات السابقة».

أنباء زواج وائل كفوري

وشهدت الأيام الأخيرة، تداول أخبار عن زواج وائل كفوري، واستعداده للزفاف من حبيته السابقة، الذي كان يجمعه بها علاقة حب منذ أكثر من 19 عاما، وهي السيدة ماجدة أليموس، الحب الأول في حياته.

وتداولت مواقع وصحف لبنانية، الخبر، مشيرة إلى أن موعد حفل الزفاف اليوم 23 فبراير، في مدينة قبرص، وأن الحضور يقتصر على الشهود فقط، بسبب معارضة أسرتها، بعدما عادت إليه وزارته في منزله في مدينة «شنانعير» بمدينة كسروان في لبنان.