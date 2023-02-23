«أماليا» تقلب موازين الحب في حياة حنان مطاوع.. لسه القلب مجابش آخره

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة من نوع خاص بدأت من النظرة الأولى بين الفنانة حنان مطاوع وابنتها الوحيدة «أماليا»، التي غيرت معنى الأمومة والحياة في عينيها، جعلتها تشعر بإحساس، ربما لم تشعر به من قبل، تحدثت عنها خلال استضافتها في عديد من البرامج التلفزيونية، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الصور التي تشاركها معها، واللقطات التي تجمع بينهما.

ويصادف اليوم 23 فبراير، عيد ميلاد الفنانة حنان مطاوع، ونستعرض أبرز ما جاء في أحاديثها عن ابنتها «أماليا».

ابنة حنان مطاوع في عيونها.. قلبي نور وحياتي اتغيرت

خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، عن الأمومة بعد ولادة ابنتها الأولى «أماليا»، قالت حنان مطاوع: «إحساس مدهش كنت متخيلة إني جبت آخر الحب، حبيت أمي أوي وجوزي وصحابي وشغلي بس لما خلفت، كان إحساس ميتوصفش حسيت كل حاجة فيا نورت، قلبي نور ودنيتي نورت، حياتي كلها تفاصيلها اختلفت».

«لما بقعد أبصلها بفضل أقول ألف حمد وشكر لربنا، هي من أهم وأجمل عطاياه على الإطلاق»، عبارة واصلت من خلالها الفنانة حنان مطاوع، الحديث عن ابنتها الوحيدة «أماليا»، مضيفة: «إحساس رائع ربنا يرزق كل الناس وكل مشتاق ربنا يديله ويحفظ لكل الناس ولادها، حقيقي الكلام أقل بكتير من أنه يعبر عن إحساسي بيها، طموحي تكون اللي هي عايزاه وتحقق أحلامها، لو طلبت تكون ممثلة هوافق طبعا، والفن شيء عظيم جدًا، أتمنى يكون عندها القدرة على الاختيار وتعرف إمتى تقول لا وإمتى توافق، تبقى صاحبة أخلاق وقيم وتكون اللي هي عايزاه».

بخاف الهوا يلمس شعرها

وكانت حنان مطاوع، تحدثت أيضا، عن ابنتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة عددا من الصور التي تجمع بينهما، معلقة: «ست البنات حبيبتي، بخاف من الهوا لو مس شعره منك من غير ما نكون سوى، ياخواتي بحبها دي حبيبة أمها».