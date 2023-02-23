الامارات | هزة أرضية جديدة في لبنان فجر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن “المركز الوطني للجيوفيزياء” في بيروت التابع للمركز الوطني للبحوث العلمية على تطبيق Lebquake حدوث هزة ارضية عند الساعة 6،23 صباح اليوم بالتوقيت المحلي قبالة شاطئ صيدا وقوتها 3،6 درجات على مقياس ريختر.

وكان المركز اقد أعلن بالأمس، حدوث هزتين متتاليتين في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي الاولى عند الساعة 18,43 بالتوقيت المحلي قوتها 3,5 درجات على مقياس ريختر على بعد 85 كلم من بيروت والثانية عند الساعة 18,58 قوتها 3,6 درجات على بعد 73 كلم من بيروت”.