عادات خاطئة تفعلها الأمهات تؤثر على أسنان الطفل.. «تؤدي إلى التسوس»

القاهرة - سمر حسين - ماما

فجأة ودون مقدمات تجد الأمهات أطفالهن الرضع في حالة لا يُرثى لها، وتجد أسنانهم اللبنية التي لا تزال في مرحلة التكوين تعاني من التسوس، دون معرفة السبب وراء ذلك رغم كونهم لا يتناولون الأطعمة والمشروبات مثل الكبار والبالغين، التي تؤثر على صحة الأسنان وتتسبب في تسوسها، فضلا عن عدم معرفتها بعض العادات الخاطئة التي تؤثر عليهم بشكل عام.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عادات سيئة تفعلها الأمهات تؤدي إلى إصابة أسنان الأطفال بالتسوس، موجهة نصائح لهن بضرورة الإقلاع عنها، منها التوقف عن بعض العادات السيئة مثل رضاعة الطفل أثناء النوم.

كما أشارت الصحة أيضا خلال الإرشادات التي تقدمها للأمهات، «اللبن يبقى في أسنان الطفل وهي أسنان لبنية سهلة الذوبان، وفضلات اللبن مع عدم وجود ريق بسبب نوم الأطفال يمكن أن يتسبب في تسوس الأسنان».

أسباب تسوس أسنان الرضع

وحدد الدكتور عمرو محمود، استشاري الأسنان والجراحة، لـ«هُن»، أسباب تسوس أسنان الرضع، إذ يقول، «يمكن أن يكون السبب بسبب تناول بعض المشروبات التي تحتوي على السكر مثل اللبن أو عصير الفواكه، والتي تتسبب في مشاكل كبيرة، إذ تقوم البكتيريا الموجودة في أسنان الرضع باستهلاك السكر ما يسبب تسوس، خاصة قبل النوم أو في أوقات متأخرة من الليل التي يكون فيها الطفل غارقًا في النوم، حيث يقل اللعاب في الفم أثناء فترة النوم».

أعراض تسوس أسنان الرضع

وعن أعراض تسوس أسنان الرضع، أضاف استشاري الأسنان «يمكن أن يحدث على هيئة رائحة كريهة في الفم، وفقدان الشهية، آلام في الفم وبكاء الرضيع بشكل مستمر، بخلاف حدوث التهابات في اللثة أو تورم».