معلومات عن مرض حمى البحر المتوسط.. أصاب بطلة مصر نهلة رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرضت نهلة رمضان، بطلة مصر لرفع الأثقال، إلى الإصابة بمرض حمى البحر المتوسط، الذي يعد وراثيًا ذاتي الالتهاب يسبب ارتفاع متكرر لدرجات الحرارة، والتي تأتي على شكل نوبات مع ألم شديد في البطن والصدر والمفاصل، تختلف أعراضه حسب المرحلة العمرية، وعلى الرغم من كونه منتشرًا بين الأطفال لكنه يصيب الكبار ايضًا، يكون العامل المحدد لوجوده هو الهندسة الوراثية، فعند وجود خلل في جين معين يصيب المرض الشخص ويجعله طريح الفراش.

ما هو مرض حمى البحر المتوسط؟

بالنسبة لتعريف مرض حمى البحر المتوسط، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: «حمى البحر الأبيض ليست مرضًا مناعيًا لكنها التهاب ذاتي، يأتي بدون وجود البكتريا أو الفيروس، يصيب أي مكان في الجسم، ويطلق عليه التهاب بروتوني ذاتي لا يحتاج إلى مضادات حيوية، عند الإصابة به يلتهب الجسم وحده تلقائيا، يأتي أيضا في الطامور أو الغشاء المغلف للقلب، وعندما يأتي في غشاء القلب، تكون أعراضه مغص شديد ووجع في الصدر أو ألم في المفاصل، كما أن له تحليل جيني للتأكد منه»

أعراض حمى البحر المتوسط للأطفال

يصيب مرض حمى البحر المتوسط الأطفال أيضًا، وهنا تقول الدكتورة شيماء طلال، استشاري أطفال وحديثي الولادة خلال برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية«dmc»: «أطلق على مرض حمى البحر المتوسط هذا الاسم لأنه يصيب سكان البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير، وهو مرض وراثي مزمن غير معدي، علاجه المتاح يقلل من الأعراض مع الوقت، لكنه يأتي لفئة معينة من سكان البحر المتوسط حسب الجينات، عندما يحدث خلل في الجين الذي يعمل حماية معينة من الالتهابات تكثر الالتهابات، وهذه هي أسباب حمى البحر المتوسط للأطفال والكبار على حد سواء».

أما بالنسبة للأعراض، فهي ارتفاع درجة حرارة لكن بشكل معين، وهي النوبات على سبيل المثال تأتي درجة الحرارة مرتفعة بنوبات متفاوته مع أعراض أخرى منها ألم شديد جدا في البطن، وضيق التنفس الناتج عن وجع الصدر الشديد، وأخرى نوبات حرارة مع ألم البطن والصدر الشديد.

وقال خالد قرني، مدرب نهلة رمضان المدرب السابق لمنتخب رفع الأثقال، إن اللاعبة تعاني من حُمى البحر المتوسط، ما تسبب في إصابتها بنزيف، وذئبة حمراء بالمفاصل نتج عنه تيبسها، مع اكتشاف إصابتها بضمور في العضلات.