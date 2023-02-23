الامارات | فنانة لبنانية: الزلازل في سوريا وتركيا قد تكون "مفتعلة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة لها ألمحت فيها إلى أن الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، قد تكون "مفتعلة".

ونشرت نادين نجيم تغريدة حذفتها لاحقا، بعد أن تعرضت لهجوم كبير في التعليقات، وكانت قد قالت فيها: "أنطاكيا كمان؟! لحظة.. في شي غلط. ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟! بطل الوضع طبيعي.. مننتظر ومنشوف الحقيقة".

وعادت الفنانة اللبنانية لتؤكد شكوكها بأن تكون الزلازل "مفتعلة" في تغريدة ثانية، أعربت فيها عن غضبها لتعرضها للهجوم من قبل المتابعين، ما دفعها لحذف التغريدة الأولى.

وردت "نجيم" على المتابعين الذين هاجموها، قائلة: "كترانين الناس البلا أخلاق إذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب أكتر، في ألف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل وغير مفتعل بس أنا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على أساس انتو فهمانين وبتعرفوا كل شي وانتوا الاحترام ما بتعرفوه. حذفت التغريدة من قلة التهذيب".

وأعرب ناشطون عن تأييدهم لنادين، مؤكدين أن من حقها التعبير عن رأيها.