طريقة تحضير فطائر السبانخ والفيتا التركي.. «وجبة سهلة واقتصادية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر فطائر السبانخ والفيتا التركي الشهيرة بـ«جوزليم»، من الوجبات السهلة والاقتصادية؛ إذ لا تعتمد على الكثير من المكونات، وهي وصفة يمكنك الاستفادة منها وتقديمها لأطفالك في حالة أنهم لا يحبون تناول السبانخ والاستفادة من عناصرها الغذائية الصحية، بالإضافة إلى السبانخ هناك أيضا فوائد الجبنة الفيتا لذا تعد وجبه غنية جدا، وفقاً لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات فطائر السبانخ والفيتا التركي

كوب ماء دافئ

نصف ملعقة صغيرة خميرة جافة

3 كوب دقيق خبز

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة كبيرة زبادي

نصف ملعقة صغيرة ملح

للحشوة:

400 جرام سبانخ مجمدة

بصلة مفرومة بشكل ناعم

200 جرام جبن فيتا

100 جرام جبن موزاريلا مبشور

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

طريقة تحضير فطائر لسبانخ والفيتا التركي

لتحضير فطائر السبانخ اخلطي الخميرة الجافة بالماء الدافئ، واتركيها لمدة 3-5 دقائق حتى تنشط، ثم في وعاء الخلاط، أضيفي باقي مكونات الخبز بما في ذلك خليط الخميرة.

اخلطي المكونات السابقة ثم اعجنيها لمدة 10 دقائق إلى أن تتشكل العجينة على شكل كرة، ثم ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، وغطيها بإحكام بغشاء بلاستيكي.

في الخطوة التالية اتركي العجينة حتى ترتفع ضعف حجمها، ولتحضير الحشوة، اعصري ماء السبانخ بعد ذوبانه ثم قطعيه إلى قطع صغيرة، بعد ذلك ضعي السبانخ في وعاء مع باقي مكونات الحشوة واخلطيهم جيدًا وضعيهم جانبًا.

قسّمي الحشوة إلى 6 أقسام للحصول على حشوة متساوية لكل قطعة عجين، ثم ضعي العجينة على سطح الرخامة المرشوشة بالقليل من الدقيق.

بعد ذلك اعجني برفق وقطعي العجينة إلى 6 قطع متساوية، ثم شكلي كل قطعة على شكل كرة.

خذي كرة واحدة ولفيها إلى مربع رفيع جدًا، ثم ضعي القليل من الحشوة في المنتصف ووزعيها بالتساوي، مع ترك مساحة فارغة في كل مكان.

اطوِي كل جانب إلى المنتصف وتأكدي من تغطية الحشوة بالكامل، ثم اطهيها في مقلاة ساخنة مع القليل من الزيت لمدة 3 دقائق، مع التقليب باستمرار، أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، وادهنيها بالقليل من الزيت قبل التقليب ثم قدميها.