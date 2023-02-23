«انيتا» أمريكية فقدت أصابع قدمها بسبب صالون التجميل.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتخيل انيتا هاوس، صاحبة الـ59 عامًا، أن تفقد أصابع إحدى قدميها خلال جلسة العناية بالقدمين، وعلى الرغم من اعتيادها الذهاب لنفس الصالون القريب منها في ولاية جورجيا، إلا أنها أصيبت بعدوى تسببت في بتر أصابعها، لذلك قررت أن تشارك قصتها للتوعية حول اختيار الصالون المناسب من حيث النظافة والأمان، حتى لا تتكرر نفس المأساة مع الأخريات، خاصةً أن منطقتها يعاني الكثير فيها من التهاب الأظافر بنسبة تصل إلى 14% من عامة الناس، وهي عبارة عن التهابات فطرية، كما يصاب عدد نادر من الناس بعدوى بكتيرية بجانب عدوى الأظافر الفطرية، وفقا لموقع فوكس نيوز.

عدوى بكتيرية أفقدت «انيتا» أصابعها

في إحدى المدن الموجودة في ولاية جورجيا مع بداية صيف 2019 قررت الخمسينية انيتا هوس أن تتوجه إلى أحد الصالونات القريبة منها، لعمل جلسة العناية بالقدمين والأظافر، لكن ما هي إلا أسابيع وهاجمتها عدوى بكتيرية كانت منتشرة آنذاك، ذلك بعد أسابيع من زيارتها لصالون العناية بالأظافر، حسبما روت، وعلى الرغم من ترددها على هذا المكان إلا أن تلك المرة كانت مختلفة.

تقول انيتا هوس: «أتذكر يومها بدأت بباديكير، وبدأ عامل الصالون الذي كان يتعامل مع قدمي في إزالة ظفر نامي على إصبع القدم اليمنى للقدم، وهي ممارسة يمكن القول إنها تتم غالبًا في صالونات الأظافر، لكن بعد أسابيع بدأت التغيرات على قدمي»

رحلة علاجية انتهت ببتر أصابعها

تأثرت قدم «انيتا» سريعا بالعدوى: «خلال الأيام الأربعة التالية بعد الجلسة، أصبح إصبع قدمي أحمر ومنتفخًا»، ثم تنقلت بين أطباء الجلدية منهم من كتب لها مسكنات وآخرين وصفوا لها جرعات من المضاد الحيوي لكنها كانت تزداد ألمًا، وعلى الرغم من أن أحد الأطباء أزال أظافر قدمها المريضة تماما، لكنها لم تتعاف إلى أن وافقت على بتر أصابع قدمها المصابة، وحاولت عائلتها التخفيف عنها وهي الآن تمشي على سندات وتحاول التعافي بعد 3 أعوام من خسارة أصابعها.

العناية الصحية بالقدمين في المنزل لتجنب العدوى

وقدمت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من النصائح للعناية بالقدمين، من خلال عدة خطوات يمكن تطبيقها، حتى لا تحتاجين الذهاب إلى صالون العناية بالأظافر، وهي كالآتي:

- احرصي على استخدام كريم مرطب على القدمين بعد الاستحمام، خاصةً في الشتاء، ورطبي قدميك أكثر من مرة في اليوم.

- بعد الترطيب انقعي القدمين في مياه دافئة، وتجنب استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام؛ لأنه يزيل الزيوت من الجلد.

- ابتعدي عن حمامات البخار حتى لا تسبب لك جفاف الجلد، يمكنك قص أظافرك وعمل الباديكير في المنزل مع استخدام مقوي أظافر أو صناعته في المنزل.

- ارتدي الأحذية المناسبة للقدم للسماح لها بالتنفس والحفاظ على ترطيبها، وحتى لا تتعرض قدميك للجفاف ابعتدي عن المنتجات التي تحتوي على الكحول، أخيرا تناولِي أطعمة ومقويات تحتوي على فيتامين سي وE.

وعن الأسباب التي تعرض القدمين لمشكلات منها التشقق، قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، في حديث سابق لـ«هُن»، إن هناك مجموعة من العوامل تضر القدمين وتسبب الجفاف والتشققات، منها المشي حافيًا، وعدم ترطيب الجلد باستمرار، وفرك القدمين دون ترطيبها، ومرض السكري والسمنة المفرطة.