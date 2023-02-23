الوحدات المتنقلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.. «اتطمني على نفسك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات اللاتي يعانين من السرطان، خاصة سرطان الثدي، لكون ذلك المرض زائرا ثقيلا عليهن، يمكن أن يفقدهن الكثير من الرفاهية والحياة إذا لم تعالج المريضة أو محاربة السرطان في الوقت المناسب، وللقضاء على ذلك المرض الخبيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لدعم صحة المرأة من خلال وحدات متنقلة منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، وقدمت وزارة الصحة معلومات عن تلك الوحدات والخدمات الصحية الموجودة بها خلال الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

خدمات الوحدات المتنقلة لمبادرة دعم صحة المرأة

قالت الدكتورة نوران حسين، استشاري أشعة الثدي، المدير التنفيذي للأشعة في المبادرة الرئاسية لصحة المراة، التي تهتم بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمحاربات السرطان، إن تلك الوحدات المتنقلة والخدمات الخاصة بالمبادرة تضم 12 وحدة منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، مجهزة بعيادة كشف، تحتوي كل عيادة على مكان لأخذ البيانات، وبجهاز مامو جرام حديث ديجيتال مامو جرام.

الإجراءات الطبية التي تحصل عليها المرأة داخل الوحدات المتنقلة

عندما تذهب السيدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلال تلك الوحدات المتنقلة التي أصبحت متواجدة حتى في الأماكن التي تبعد عن مراكز الأورام، تلقى الدعم والاهتمام.

وأوضحت استشاري أشعة الثدي: «اللي بيحصل داخل غرفة الكشف لما السيدة بتشرفنا بناخد منها استبيان وبيانات نعرف منها كل التاريخ بتاعها، ولو في تاريخ وراثي عندها أو حاجات معينة، ممكن تفيدنا في الفحص بتاعنا، وبنسالها لو بتشتكي من أي حاجة»، غير ذلك تكون السيدة في الأساس محولة إلى الوحدات المتنقلة، بجانب غرفة البيانات تحتوي عيادات أخرى على موجات فوق صوتية أو «سونار» تذهب إليه السيدة بعد الماموجرام إذا كانت بحاجة إليه؛ لأنه مكمل للسنونار.

يمكنك أيضا داخل الوحدات المتنقلة التابعة للمبادرة الكشف بالسونار فقط عند الحاجة بدون كشف الماموجرام: «لو السيدة احتاجت سونار فقط بدون ماموجرام ممكن تدخل عادي غرفة السونار بيكون في استقبالها طبيبة تعملها الكشف وتطمنها في ساعتها»، بحسب الدكتورة نوران حسين.