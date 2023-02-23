طلاب «إعلام» يناقشون حياة السيدات بعد الستين في «نقطة ولا فاصلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفكر معظم السيدات بعد بلوغ سن الستين في أمرين، يكمنان في النقطة أو الفاصلة، النقطة تشير إلى نهاية الحياة والفاصلة تشير إلى بداية جديدة لحياة أخرى، بالإضافة إلى هوس التجميل الذي يصاحبه الكثير من العمليات والأخطاء العديدة، وهذا ما ألقى عليه الضوء شباب كلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال مجلة صوت الجامعة التي تأتي ضمن مشروع التخرج لعام 2023.

«فاصلة ولا نقطة» العدد الأول

«يتناول العدد الأول اختلاف الحياة قبل بلوغ سن الستين وبعده، وتضمن حوارًا مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأنشطة الحياتية التي يجب أن تُمارس، واكتئاب المعاش، واختلاف المشكلات النفسية بين الرجل والمرأة بعد المعاش، ومعرفة أسبابها وكيفية مواجهتها، ودور الدولة في توفير الرعاية المختلفة لهم، لحل المشكلات المتعلقة بالمسنين وإلقاء الضوء عليها»، وفق أمل سالم، المعيدة بقسم الصحافة، والمشرف على المشروع.

وتابعت «يتناول الملف قصص نجاح لسيدات من قُرى مختلفة، وعملهن بالمهن اليدوية على الرغم من تخطيهن سن الستين وقصص مختلفة لأصحاب المعاشات بعد التعاقد، والحياة بعد الستين بين العمل والرعاية، وتأثير المجتمع على صحة المسن النفسية».

هوس التجميل «100 وش»

وتناول العدد الثاني موضوع «هوس التجميل»، والتطرق إلى إدمان التجميل وحب تغيير الملامح، وتجارب المتضررات من العمليات، ومراكز التجميل الوهمية وحوار مع أحد الفنانين الذين كانوا ضحايا للعمليات، بالإضافة إلى حوار مع حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن المراكز الوهمية والرقابة، بالإضافة إلى الشق الديني من حالات التجميل بحوار مع أمين لجنة الفتوى بالأزهر.

وعبرت سُها صالح، إحدى طالبات المشروع «أشارنا إلى المعتقدات الخاطئة الموروثة التي هي واحد من الأمور المتنقلة عبر العديد من الأجيال، لفكرة التنمر، وهل المجتمع هو من يدفع الأفراد لعمليات التجميل، وتأثير التجميل على نفسية الفرد، بالإضافة إلى حوار مع نقيب أطباء جامعة القاهرة، للتفريق بين عمليات التجميل المرفوضة والجائزة والمشكلات التي تواجه الأطباء».