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الامارات | الماسكارا تتألق باللون البني في 2023

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Jolie، المعنية بالموضة والجمال، أن الماسكارا تتألق باللون البني في 2023، لتمنح العيون إطلالة أكثر طبيعية، مقارنة بالماسكارا ذات اللون الأسود.

وأوضحت المجلة أن الماسكارا ذات اللون البني تتناغم مع الرموش الفاتحة والداكنة على حد سواء، مشيرة إلى أنها تجعل العيون البنية تبدو أكثر جاذبية وسحراً.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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