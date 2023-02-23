الامارات | الهيئة الدولية للمسرح تقلّد ولي عهد الفجيرة الميدالية الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلّدت الهيئة الدولية للمسرح ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الميدالية الذهبية، تقديراً لجهود سموه في دعم الحركة المسرحية في العالم، ومبادراته في خدمة قطاع الثقافة والفنون عبر المشروعات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة حفل افتتاح الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، الذي تستضيفه الفجيرة للمرة الأولى عربياً، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وقال مدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، في كلمته خلال افتتاح الحدث، إن «تكريم سمو ولي عهد الفجيرة هو إشادة دولية بأثر الدعم الكبير الذي قدمه سموه للمشروعات التي تدعم المسرح والفنون، والتي انعكست نتائجها بشكل إيجابي وواضح على قطاع المسرح في العالم».

وأضاف الضنحاني أن مسيرة العمل الذي اتخذتها الفجيرة لخدمة قطاع الفنون، هي نتاج التوجيه الذي يقوده صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إيماناً بدور الفن والثقافة في تعزيز النسيج الإنساني المشترك بين شعوب العالم، وفتح آفاق متجددة للحوار الحضاري، ويدفع بالعالم ليتواصل عبر لغة واحدة هي لغة الفنون عامة، والمسرح خاصة.

وشهد سمو ولي عهد الفجيرة عروض حفل الافتتاح التي عبّرت عن الموروث الثقافي لعدد من دول العالم وهي فن المالد الإماراتي، وعرض جادي روجو باكال (المكسيك)، وعرض رحلة الحياة (فرنسا)، وعرض حلم التنين، قدمه المركز الفيتنامي للهيئة الدولية للمسرح، وعرض النهضة من مركز الهيئة الدولية للمسرح في بوركينا فاسو.

• التكريم جاء خلال افتتاح الدورة الـ 36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح الذي تستضيفه الفجيرة للمرة الأولى عربياً.