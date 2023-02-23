الامارات | اتحاد كتّاب الإمارات يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الثاني الذي نظمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي في مدينة الدمام السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث.

وعقد المنتدى خلال الفترة من 19 - 21 الجاري في الدمام بمشاركة 40 أديباً من دول الخليج.

وترأست الكاتبة شيخة الجابري وفد اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الذي ضم الناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي والشاعرين أسماء الحمادي وعبدالرحمن الحميري.

وبينما شاركت الجابري في إدارة جلسة نقدية، شاركت الدكتورة بديعة الهاشمي في جلسات نقدية أقيمت ضمن محور: «الحركة النقديّة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاماً (2002- 2022)» من خلال ورقة نقدية حملت عنوان: «النقد الأدبي في الإمارات العربية المتحدة بين الصحافة والمؤسسة الأكاديمية»

وقدم كل من أسماء الحمادي وعبدالرحمن الحميري قصائد متنوعة خلال الأمسيات الشعرية المصاحبة للمنتدى. وكرم منظمو المنتدى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وتسلمت التكريم شيخة الجابري رئيس الوفد عضو مجلس الإدارة المسؤول الثقافي في الاتحاد.