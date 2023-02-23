الامارات | الجينز المطبوع.. نجم على عرش الموضة النسائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلّ الجينز المطبوع نجماً للموضة النسائية في 2023، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار. وأوضحت مجلة Instyle، المعنية بالموضة والجمال، أن الجينز يزدان هذا العام بشعارات ماركات عالمية أو نقوش هندسية أو أشكال الزهور.

وأضافت أن المطبوعات على الجينز تتسم بالرقة والهدوء، مشيرة إلى ضرورة تنسيق الجينز المطبوع مع قطع أساسية، مثل توب أبيض أو بليزر أسود، كي يكون الجينز المطبوع في بؤرة الضوء.

وكبديل يمكن تنسيق الجينز المطبوع، في إطار إطلالة الجينز الكاملة ذات النقوش المطبوعة نفسها.